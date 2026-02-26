5 Rekomendasi Smartwatch Xiaomi Terbaik untuk Olahraga

Headline
SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dapat terhubung ke smartphone dan memiliki berbagai fitur digital selain menunjukkan waktu.
Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.
Pilihan populer buat olahraga dengan fitur mode aktivitas lengkap, GPS, detak jantung, SpO2, dan baterai tahan lama, cocok untuk yang mau monitor aktivitas harian dan latihan.
Serupa dengan versi Active tapi dengan layar lebih besar dan fitur smart tambahan, cocok buat yang ingin kombinasi olahraga dan fitur pintar seperti notifikasi penuh.
Smartwatch dengan desain lebih premium, layar AMOLED cerah, monitoring kesehatan real time, GPS, dan mode olahraga banyak, pilihan bagus buat olahraga outdoor maupun gym.
Model terdahulu yang tetap solid untuk olahraga dan aktivitas harian lengkap dengan sensor kesehatan, pelacak olahraga, dan baterai awet.
Alternatif lebih ringan dibanding smartwatch, dengan mode olahraga lengkap, GPS, dan layar AMOLED lebar, ideal buat yang fokus pada fitness tanpa fitur kompleks smartwatch.
Smartwatch adalah perangkat wearable yang menggabungkan fungsi jam tangan dengan teknologi pintar untuk mendukung aktivitas dan kesehatan sehari-hari.
Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.
Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut.
Salah satu keunggulan utama Huawei WATCH Ultimate 2 yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.
