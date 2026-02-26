Berikut Rekomendasi Smartwatch Xiaomi Terbaik untuk Olahraga(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dapat terhubung ke smartphone dan memiliki berbagai fitur digital selain menunjukkan waktu.

Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.

Berikut 5 Rekomendasi Smartwatch Xiaomi Terbaik untuk Olahraga

1. Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Pilihan populer buat olahraga dengan fitur mode aktivitas lengkap, GPS, detak jantung, SpO2, dan baterai tahan lama, cocok untuk yang mau monitor aktivitas harian dan latihan.

2. Xiaomi Redmi Watch 5

Serupa dengan versi Active tapi dengan layar lebih besar dan fitur smart tambahan, cocok buat yang ingin kombinasi olahraga dan fitur pintar seperti notifikasi penuh.

3. Xiaomi Watch S4

Smartwatch dengan desain lebih premium, layar AMOLED cerah, monitoring kesehatan real time, GPS, dan mode olahraga banyak, pilihan bagus buat olahraga outdoor maupun gym.

4. Xiaomi Watch S1

Model terdahulu yang tetap solid untuk olahraga dan aktivitas harian lengkap dengan sensor kesehatan, pelacak olahraga, dan baterai awet.

5. Xiaomi Smart Band 9 Pro

Alternatif lebih ringan dibanding smartwatch, dengan mode olahraga lengkap, GPS, dan layar AMOLED lebar, ideal buat yang fokus pada fitness tanpa fitur kompleks smartwatch.

Smartwatch adalah perangkat wearable yang menggabungkan fungsi jam tangan dengan teknologi pintar untuk mendukung aktivitas dan kesehatan sehari-hari. (Z-4)

