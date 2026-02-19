5 Rekomendasi Smartwatch Harga di Bawah Rp1 Juta

Headline
SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan waktu, tetapi juga bisa melakukan banyak hal seperti fitur di smartphone.
Smartwatch terhubung dengan HP lewat Bluetooth, jadi bisa sinkron data dan memberi info penting tanpa harus membuka HP terus-menerus.
Smartwatch terjangkau dengan layar AMOLED besar, baterai tahan lama, GPS bawaan, dan banyak mode olahraga, pilihan serba bisa untuk aktivitas harian atau olahraga ringan.
Versi lain dari seri Redmi yang punya desain sporty, notifikasi pintar, pelacakan aktivitas olahraga, serta pemantauan kesehatan.
Alternatif smartwatch dengan fitur kesehatan lengkap dan tampilan layar besar yang nyaman dilihat.
Pilihan lain di segmen bawah Rp 1 Juta dengan fitur dasar smartwatch seperti notifikasi telepon dan sms, mode olahraga, dan desain yang keren.
Model super terjangkau yang cocok jika kamu ingin fitur heart rate dan panggilan langsung dari jam, tapi dengan harga sangat rendah.
Smartwatch adalah jam tangan digital yang cerdas karena bisa membantu kehidupan sehari-hari dengan fitur teknologi modern. (Z-4)
Sumber: dorangadget, erafone
Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.
Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut.
Salah satu keunggulan utama Huawei WATCH Ultimate 2 yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.
Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.
