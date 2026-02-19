Berikut Rekomendasi Smartwatch Harga di Bawah Rp1 Juta(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan waktu, tetapi juga bisa melakukan banyak hal seperti fitur di smartphone.

Smartwatch terhubung dengan HP lewat Bluetooth, jadi bisa sinkron data dan memberi info penting tanpa harus membuka HP terus-menerus.

Berikut 5 Rekomendasi Smartwatch Harga di Bawah Rp1 Juta

1. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite

Smartwatch terjangkau dengan layar AMOLED besar, baterai tahan lama, GPS bawaan, dan banyak mode olahraga, pilihan serba bisa untuk aktivitas harian atau olahraga ringan.

2. Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Versi lain dari seri Redmi yang punya desain sporty, notifikasi pintar, pelacakan aktivitas olahraga, serta pemantauan kesehatan.

3. Haylou Rs4 Plus Smartwatch

Alternatif smartwatch dengan fitur kesehatan lengkap dan tampilan layar besar yang nyaman dilihat.

4. VWAR JS Watch 8 Plus Smart Watch

Pilihan lain di segmen bawah Rp 1 Juta dengan fitur dasar smartwatch seperti notifikasi telepon dan sms, mode olahraga, dan desain yang keren.

5. Smart Heart Rate Monitoring Calling Watch

Model super terjangkau yang cocok jika kamu ingin fitur heart rate dan panggilan langsung dari jam, tapi dengan harga sangat rendah.

Smartwatch adalah jam tangan digital yang cerdas karena bisa membantu kehidupan sehari-hari dengan fitur teknologi modern. (Z-4)

Sumber: dorangadget, erafone