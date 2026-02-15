Berikut Rekomendasi Smartwatch Samsung untuk Joging(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti notifikasi pesan atau telepon, pelacakan kesehatan dan aktivitas fisik misalnya langkah, detak jantung, atau jarak lari, GPS, dan fungsi lain layaknya mini-komputer yang dipakai di pergelangan tangan.

Smartwatch bukan hanya penunjuk waktu, tetapi juga pendamping digital harian yang bisa membantu kamu memantau aktivitas, kesehatan, dan tetap terhubung tanpa harus selalu mengeluarkan ponsel dari saku.

Berikut 6 Rekomendasi Smartwatch Samsung untuk Joging

1. Samsung Galaxy Watch8

Smartwatch Samsung flagship terbaru dengan GPS akurat, pemantauan kesehatan lengkap, dan layar Super AMOLED cerah, cocok untuk lari rutin di luar ruangan.

2. Samsung Galaxy Watch8 Classic

Varian dengan bezel putar fisik untuk navigasi lebih mudah saat berlari, serta fitur pelacakan olahraga dan kesehatan kelas atas.

3. Samsung Galaxy Watch6 Classic

Versi sebelumnya dari seri Watch dengan desain klasik dan sensor BioActive untuk lari, detak jantung, dan kesehatan yang tetap kuat.

4. Samsung Galaxy Watch6

Pilihan stylish dan kuat untuk jogging harian dan latihan fitness, dengan pelacakan rute dan kesehatan yang akurat.

5. Samsung Galaxy Watch 5

Pilihan nilai yang bagus dengan fitur GPS, monitor detak jantung, dan pemantauan olahraga lengkap, cocok buat yang ingin fitur lari tanpa harga sangat tinggi.

6. Samsung Galaxy Fit 3

Pilihan lebih ringan dan lebih murah tapi tetap akurat sebagai alat pelacak lari dan kebugaran untuk pemula yang tidak butuh fitur smartwatch lengkap.

Memilih smartwatch untuk joging baiknya cari yang memiliki GPS akurat penting untuk menghitung jarak dan rute lari dengan benar, serta sensor detak jantung membantu memantau intensitas latihan. (Z-4)

