6 Rekomendasi Smartwatch Samsung untuk Joging

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti notifikasi pesan atau telepon, pelacakan kesehatan dan aktivitas fisik misalnya langkah, detak jantung, atau jarak lari, GPS, dan fungsi lain layaknya mini-komputer yang dipakai di pergelangan tangan.
Smartwatch bukan hanya penunjuk waktu, tetapi juga pendamping digital harian yang bisa membantu kamu memantau aktivitas, kesehatan, dan tetap terhubung tanpa harus selalu mengeluarkan ponsel dari saku.
Smartwatch Samsung flagship terbaru dengan GPS akurat, pemantauan kesehatan lengkap, dan layar Super AMOLED cerah, cocok untuk lari rutin di luar ruangan.
Varian dengan bezel putar fisik untuk navigasi lebih mudah saat berlari, serta fitur pelacakan olahraga dan kesehatan kelas atas.
Versi sebelumnya dari seri Watch dengan desain klasik dan sensor BioActive untuk lari, detak jantung, dan kesehatan yang tetap kuat.
Pilihan stylish dan kuat untuk jogging harian dan latihan fitness, dengan pelacakan rute dan kesehatan yang akurat.
Pilihan nilai yang bagus dengan fitur GPS, monitor detak jantung, dan pemantauan olahraga lengkap, cocok buat yang ingin fitur lari tanpa harga sangat tinggi.
Pilihan lebih ringan dan lebih murah tapi tetap akurat sebagai alat pelacak lari dan kebugaran untuk pemula yang tidak butuh fitur smartwatch lengkap.
Memilih smartwatch untuk joging baiknya cari yang memiliki GPS akurat penting untuk menghitung jarak dan rute lari dengan benar, serta sensor detak jantung membantu memantau intensitas latihan. (Z-4)
Sumber: erafone, dorengedget
Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.
Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut.
Salah satu keunggulan utama Huawei WATCH Ultimate 2 yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.
Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.
