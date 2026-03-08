Berikut Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar berbentuk digital yang dilengkapi dengan sistem operasi, sensor, dan kemampuan terhubung dengan perangkat lain seperti smartphone.

Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.

Berikut 6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga

1. Huawei Watch GT 4

Keunggulannya lebih dari 100 mode olahraga, pemantauan detak jantung dan tidur, GPS akurat untuk lari dan bersepeda, baterai hingga sekitar 14 hari pada model 46 mm.

2. Huawei Watch Fit 2

Keunggulannya layar AMOLED besar 1,74 inci, banyak mode olahraga dan animasi latihan, GPS built in, desain ringan dan nyaman dipakai olahraga.

3. Huawei Watch Fit 3

Keunggulannya desain tipis dan ringan, banyak fitur kesehatan seperti detak jantung dan SpO2, cocok untuk olahraga harian dan gym, harga relatif terjangkau.

4. Huawei Watch GT Runner

Keunggulannya GPS sangat akurat untuk lari, analisis performa lari profesional, program latihan dan pelatihan AI, bodi ringan untuk aktivitas intens.

5. Huawei Watch GT 3 Pro

Keunggulannya material titanium atau keramik, mode olahraga lengkap termasuk menyelam, pemantauan kesehatan lengkap, baterai tahan lama.

6. Huawei Watch Ultimate

Keunggulannya tahan air hingga aktivitas menyelam, GPS presisi tinggi, material premium sangat kuat, cocok untuk hiking, diving, dan petualangan.

Smartwatch Huawei yang paling direkomendasikan untuk olahraga adalah Huawei Watch GT 4, Watch Fit 2, Watch Fit 3, Watch GT Runner, Watch GT 3 Pro, dan Watch Ultimate karena memiliki fitur olahraga lengkap, GPS akurat, serta baterai tahan lama. (Z-4)

Sumber: eraspace, mybest