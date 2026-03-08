6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga

Headline
SMARTWATCH adalah jam tangan pintar berbentuk digital yang dilengkapi dengan sistem operasi, sensor, dan kemampuan terhubung dengan perangkat lain seperti smartphone.
Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.
Keunggulannya lebih dari 100 mode olahraga, pemantauan detak jantung dan tidur, GPS akurat untuk lari dan bersepeda, baterai hingga sekitar 14 hari pada model 46 mm.
Keunggulannya layar AMOLED besar 1,74 inci, banyak mode olahraga dan animasi latihan, GPS built in, desain ringan dan nyaman dipakai olahraga.
Keunggulannya desain tipis dan ringan, banyak fitur kesehatan seperti detak jantung dan SpO2, cocok untuk olahraga harian dan gym, harga relatif terjangkau.
Keunggulannya GPS sangat akurat untuk lari, analisis performa lari profesional, program latihan dan pelatihan AI, bodi ringan untuk aktivitas intens.
Keunggulannya material titanium atau keramik, mode olahraga lengkap termasuk menyelam, pemantauan kesehatan lengkap, baterai tahan lama.
Keunggulannya tahan air hingga aktivitas menyelam, GPS presisi tinggi, material premium sangat kuat, cocok untuk hiking, diving, dan petualangan.
Smartwatch Huawei yang paling direkomendasikan untuk olahraga adalah Huawei Watch GT 4, Watch Fit 2, Watch Fit 3, Watch GT Runner, Watch GT 3 Pro, dan Watch Ultimate karena memiliki fitur olahraga lengkap, GPS akurat, serta baterai tahan lama. (Z-4)
Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut.
Salah satu keunggulan utama Huawei WATCH Ultimate 2 yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.
Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.
