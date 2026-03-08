Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/3/2026 18:00
6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga
Berikut Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar berbentuk digital yang dilengkapi dengan sistem operasi, sensor, dan kemampuan terhubung dengan perangkat lain seperti smartphone.

Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.

Berikut 6 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Olahraga

1. Huawei Watch GT 4

Baca juga : Huawei Watch Ultimate 2 Cocok untuk Aktivitas Outdoor, Segini Harganya di Indonesia

Keunggulannya lebih dari 100 mode olahraga, pemantauan detak jantung dan tidur, GPS akurat untuk lari dan bersepeda, baterai hingga sekitar 14 hari pada model 46 mm.

2. Huawei Watch Fit 2

Keunggulannya layar AMOLED besar 1,74 inci, banyak mode olahraga dan animasi latihan, GPS built in, desain ringan dan nyaman dipakai olahraga.

Baca juga : Huawei Segera Luncurkan WATCH Ultimate 2 di Indonesia, Smartwatch Mewah untuk Eksplorasi Ekstrem

3. Huawei Watch Fit 3

Keunggulannya desain tipis dan ringan, banyak fitur kesehatan seperti detak jantung dan SpO2, cocok untuk olahraga harian dan gym, harga relatif terjangkau.

4. Huawei Watch GT Runner

Keunggulannya GPS sangat akurat untuk lari, analisis performa lari profesional, program latihan dan pelatihan AI, bodi ringan untuk aktivitas intens.

5. Huawei Watch GT 3 Pro

Keunggulannya material titanium atau keramik, mode olahraga lengkap termasuk menyelam, pemantauan kesehatan lengkap, baterai tahan lama.

6. Huawei Watch Ultimate

Keunggulannya tahan air hingga aktivitas menyelam, GPS presisi tinggi, material premium sangat kuat, cocok untuk hiking, diving, dan petualangan.

Smartwatch Huawei yang paling direkomendasikan untuk olahraga adalah Huawei Watch GT 4, Watch Fit 2, Watch Fit 3, Watch GT Runner, Watch GT 3 Pro, dan Watch Ultimate karena memiliki fitur olahraga lengkap, GPS akurat, serta baterai tahan lama. (Z-4)

Sumber: eraspace, mybest



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved