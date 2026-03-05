Huawei Watch Ultimate 2 Cocok untuk Aktivitas Outdoor, Segini Harganya di Indonesia

Huawei Watch Ultimate 2(MI/Apuan)

PERKEMBANGAN perangkat wearable tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap smartphone, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Smartwatch kini digunakan untuk memantau kesehatan, mendukung aktivitas olahraga, hingga membantu berbagai kegiatan luar ruang yang semakin beragam.

Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut. Perangkat ini memadukan desain premium dengan sejumlah teknologi yang ditujukan bagi pengguna dengan gaya hidup aktif, mulai dari aktivitas olahraga harian hingga kegiatan outdoor yang lebih menantang.

Senior Retail Manager of Huawei Device Indonesia, Edy Supartono, mengatakan bahwa perkembangan teknologi wearable saat ini semakin mengarah pada perangkat yang mampu mendukung berbagai aktivitas pengguna dalam satu perangkat.

“Perangkat wearable kini bukan hanya sekadar aksesori, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital. Melalui smartwatch, pengguna bisa memantau kesehatan, mendukung aktivitas olahraga, hingga tetap terhubung dalam berbagai situasi,” ujar Edy Supartono.

Desain Premium dan Material Tangguh

Huawei Watch Ultimate 2 hadir dengan desain yang mengutamakan ketahanan sekaligus estetika. Salah satu elemen yang menonjol adalah penggunaan nano microcrystalline ceramic bezel yang memberikan tampilan elegan sekaligus meningkatkan ketahanan perangkat terhadap penggunaan sehari-hari.

Bagian layar smartwatch ini dilindungi oleh sapphire glass yang dikenal memiliki daya tahan tinggi terhadap goresan. Material ini sering digunakan pada perangkat premium karena kemampuannya menjaga permukaan layar tetap jernih dalam jangka waktu lama.

Huawei Watch Ultimate 2 juga menghadirkan tingkat kecerahan layar hingga 3500 nits sehingga tampilan tetap jelas terlihat bahkan saat digunakan di bawah sinar matahari langsung. Hal ini menjadi penting bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan.

Pada bagian navigasi, perangkat ini dilengkapi dengan titanium crown yang memberikan kontrol yang lebih presisi sekaligus menambah kesan kokoh pada desain smartwatch. Sementara itu, bagian strap menggunakan material fluoroelastomer yang dirancang agar tetap nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga dengan intensitas tinggi.

Huawei juga menggunakan material ultra reliable liquid metal pada beberapa komponen perangkat untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan dan penggunaan jangka panjang.

Teknologi untuk Aktivitas Menyelam

Salah satu kemampuan yang menonjol pada Huawei Watch Ultimate 2 adalah dukungan teknologi untuk aktivitas menyelam. Perangkat ini disebut sebagai smartwatch pertama di industri yang mendukung teknologi diving hingga kedalaman 150 meter sekaligus menghadirkan kemampuan audio.

Teknologi ini telah memenuhi standar ISO 22810 serta EN 13319 yang umumnya digunakan pada perangkat penyelaman profesional. Dengan dukungan tersebut, smartwatch ini dapat digunakan untuk membantu pengguna memantau aktivitas saat berada di bawah air.

Huawei Watch Ultimate 2 juga menghadirkan teknologi komunikasi bawah air berbasis sonar. Teknologi ini memungkinkan pengguna berkomunikasi saat berada di bawah permukaan air, sebuah fitur yang sebelumnya jarang ditemukan pada perangkat smartwatch.

Fitur Outdoor untuk Aktivitas Petualangan

Selain aktivitas menyelam, Huawei Watch Ultimate 2 juga dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan luar ruang. Perangkat ini dilengkapi dengan fitur professional outdoor sport yang menghadirkan teknologi untuk membantu pengguna dalam berbagai kondisi lingkungan.

Beberapa fitur yang disematkan antara lain kemampuan high-altitude adaptation untuk membantu pengguna yang beraktivitas di dataran tinggi, teknologi AI voice noise reduction yang membantu komunikasi tetap jelas di lingkungan bising, serta sistem navigasi Huawei Sunflower Positioning System yang dirancang untuk meningkatkan akurasi lokasi.

Huawei juga menghadirkan advanced expedition mode yang memungkinkan pengguna mengimpor rute perjalanan serta mengakses peta kontur secara offline. Fitur ini dapat membantu pengguna yang melakukan perjalanan di area terpencil dengan keterbatasan jaringan.

Mendukung Berbagai Olahraga

Huawei Watch Ultimate 2 juga dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga, termasuk golf. Perangkat ini dilengkapi dengan professional golf mode yang menghadirkan lebih dari 17.000 peta lapangan golf yang dapat diperbesar sehingga memudahkan pengguna memahami kondisi lapangan.

Fitur ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang lebih detail saat bermain, mulai dari tata letak lapangan hingga jarak ke target tertentu.

Pemantauan Kesehatan Melalui Multi-Sensing X-TAP

Selain fitur olahraga dan outdoor, Huawei Watch Ultimate 2 juga menghadirkan teknologi pemantauan kesehatan melalui sistem Multi-Sensing X-TAP. Teknologi ini menggabungkan beberapa sensor dalam satu modul, termasuk ECG, PPG, serta sensor taktil.

Dengan sistem sensor yang terintegrasi tersebut, pengguna dapat memantau berbagai indikator kesehatan secara lebih praktis melalui perangkat yang digunakan sehari-hari.

Edy Supartono menambahkan bahwa perangkat wearable saat ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menyatu dengan aktivitas pengguna.

“Kami melihat semakin banyak pengguna yang membutuhkan perangkat yang dapat mendukung kesehatan, olahraga, dan aktivitas luar ruang sekaligus. Karena itu, inovasi wearable terus berkembang untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern,” kata Edy.

Huawei Watch Ultimate 2 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp12.999.000. Dengan kombinasi desain premium, teknologi kesehatan, serta fitur yang mendukung berbagai aktivitas outdoor, perangkat ini menjadi salah satu pilihan smartwatch yang dirancang untuk menunjang gaya hidup aktif pengguna masa kini. (Z-4)