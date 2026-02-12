5 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Aktivitas Outdoor

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dapat terhubung ke smartphone dan memiliki berbagai fitur digital selain menunjukkan waktu.
Smartwatch dirancang untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, hingga mendukung olahraga.
Smartwatch premium dengan layar AMOLED besar dan fitur luar biasa untuk outdoor. Dilengkapi GPS akurat, navigasi, serta sensor kesehatan lengkap, cocok untuk hiking dan petualangan panjang.
Versi terbaru dari seri GT yang populer dengan ketahanan baterai panjang dan mode olahraga lengkap. GPS, tracking lari, bersepeda, hiking, dan fitur kebugaran lain membuatnya ideal untuk aktivitas luar ruangan.
Pilihan mid range dengan layar AMOLED, lebih dari 100 olahraga mode, dan GPS. Battery life yang tahan lama cocok buat tracking aktivitas outdoor harian atau weekend trail.
Desain ringan dan nyaman dipakai sepanjang hari. Fitur kesehatan lengkap termasuk GPS, detak jantung, SpO2, dan puluhan mode olahraga. Cocok buat aktivitas outdoor sekaligus untuk penggunaan sehari-hari.
Smartwatch yang kuat dengan fitur kesehatan lanjutan dan daya tahan baterai cukup baik. Cocok untuk pengguna yang ingin kombinasi fitur olahraga luar ruangan dan pemantauan kesehatan.
Smartwatch adalah jam tangan digital canggih yang membantu memantau kesehatan dan aktivitas secara praktis. (Z-4)
Sumber: erafone, mybest
Perangkat ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dapat menjalankan berbagai fungsi seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, dan menjalankan aplikasi tertentu.
Huawei menghadirkan Huawei Watch Ultimate 2 sebagai salah satu perangkat wearable yang dirancang untuk menemani aktivitas tersebut.
Salah satu keunggulan utama Huawei WATCH Ultimate 2 yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.
Berbeda dengan jam biasa, smartwatch bisa membantu memantau aktivitas harian dan kesehatan, serta menampilkan notifikasi langsung di pergelangan tangan.
Dengan dukungan sensor pemantau aliran darah dan denyut jantung, jam tangan pintar dapat merekam aktivitas jantung secara berkelanjutan selama digunakan oleh pemiliknya.
Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved