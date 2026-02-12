5 Rekomendasi Smartwatch Huawei Terbaik untuk Aktivitas Outdoor

Berikut Rekomendasi Smartwatch Huwawei Terbaik(freepik)

SMARTWATCH adalah jam tangan pintar yang dapat terhubung ke smartphone dan memiliki berbagai fitur digital selain menunjukkan waktu.

Smartwatch dirancang untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti menerima notifikasi, memantau kesehatan, hingga mendukung olahraga.

Berikut 5 Rekomendasi Smartwatch Huwawei Terbaik

1. Huawei Watch Ultimate 2

Smartwatch premium dengan layar AMOLED besar dan fitur luar biasa untuk outdoor. Dilengkapi GPS akurat, navigasi, serta sensor kesehatan lengkap, cocok untuk hiking dan petualangan panjang.

2. Huawei Watch GT6 Pro

Versi terbaru dari seri GT yang populer dengan ketahanan baterai panjang dan mode olahraga lengkap. GPS, tracking lari, bersepeda, hiking, dan fitur kebugaran lain membuatnya ideal untuk aktivitas luar ruangan.

3. Huawei Watch GT 6

Pilihan mid range dengan layar AMOLED, lebih dari 100 olahraga mode, dan GPS. Battery life yang tahan lama cocok buat tracking aktivitas outdoor harian atau weekend trail.

4. Huawei Watch Fit 4 Pro

Desain ringan dan nyaman dipakai sepanjang hari. Fitur kesehatan lengkap termasuk GPS, detak jantung, SpO2, dan puluhan mode olahraga. Cocok buat aktivitas outdoor sekaligus untuk penggunaan sehari-hari.

5. Huawei Watch D2

Smartwatch yang kuat dengan fitur kesehatan lanjutan dan daya tahan baterai cukup baik. Cocok untuk pengguna yang ingin kombinasi fitur olahraga luar ruangan dan pemantauan kesehatan.

Smartwatch adalah jam tangan digital canggih yang membantu memantau kesehatan dan aktivitas secara praktis. (Z-4)

