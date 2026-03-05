Huawei Mate X7 Resmi Dirilis, Ponsel Lipat dengan Kamera Ultra Wide dan Telephoto Macro

Huawei Mate X7(MI/Apuan)

PERKEMBANGAN smartphone foldable terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya menonjolkan desain lipat, tetapi juga kemampuan teknologi di dalamnya. Huawei kembali memperkuat kategori ini melalui kehadiran Huawei Mate X7 yang membawa sejumlah peningkatan dari sisi kamera, layar, daya tahan, hingga performa.

Senior Retail Manager of Huawei Device Indonesia, Edy Supartono, mengatakan bahwa Huawei terus berupaya menghadirkan perangkat yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan gaya hidup digital masyarakat saat ini.

“Teknologi bukan hanya soal spesifikasi, tetapi juga bagaimana perangkat itu membantu pengguna mengekspresikan diri, menyimpan momen, dan tetap terhubung dengan dunia di sekitarnya,” ujar Edy Supartono dalam pemaparannya.

Salah satu fokus utama pada Huawei Mate X7 terletak pada sistem kameranya yang dirancang untuk memberikan pengalaman fotografi flagship dalam perangkat foldable.

Sistem Kamera Ultra Lightning HDR

Huawei Mate X7 dibekali dengan sistem Ultra Lightning HDR Camera 50MP dengan sensor RYYB yang memiliki bukaan variabel F1.49 hingga F4.0 serta dukungan Optical Image Stabilization (OIS). Kamera utama ini menggunakan sensor berukuran 1/1.28 inci yang memungkinkan penangkapan cahaya lebih optimal.

Kamera tersebut juga menghadirkan dynamic range hingga 17.5EV, salah satu yang tertinggi di kelasnya, sehingga mampu menangkap detail gambar secara lebih jelas pada area terang maupun gelap dalam satu frame.

Teknologi ini didukung oleh 10 ukuran aperture fisik yang dapat disesuaikan, memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menyesuaikan kedalaman bidang dan pencahayaan sesuai kebutuhan fotografi.

Huawei juga merancang modul kamera dengan pendekatan yang lebih ringkas. Lensa ultra tipis dengan ketebalan 0,4 mm membuat modul kamera menjadi 1,12 mm lebih pendek. Desain quad-cuts lens yang inovatif juga membuat ukuran modul kamera menjadi 23 persen lebih kecil sekaligus meningkatkan kemampuan penyerapan cahaya hingga 31 persen lebih banyak.

Kamera Ultra Wide dan Telephoto Macro

Selain kamera utama, Huawei Mate X7 juga dilengkapi dengan Ultra Wide Angle Camera 40MP dengan sensor RYYB dan aperture F2.2. Kamera ini memungkinkan pengguna mengambil gambar dengan sudut pandang lebih luas, cocok untuk memotret lanskap, arsitektur, maupun foto grup.

Perangkat ini juga menghadirkan Telephoto Macro Camera 50MP dengan sensor RYYB, aperture F2.2, serta dukungan OIS. Kamera ini memiliki 3,5x optical zoom dan 7x optical quality zoom, memungkinkan pengguna menangkap objek dari jarak jauh dengan detail yang tetap terjaga.

Huawei juga menyematkan teknologi cluster focus lenses pada kamera telephoto periscope, membuat modul kamera menjadi 9 persen lebih pendek. Sistem fokus ini didukung oleh multi-dimensional integrated focus motor yang memiliki ukuran 76 persen lebih kecil, namun mampu menghadirkan stabilisasi OIS yang 50 persen lebih presisi.

Kemampuan kamera ini juga diperkuat dengan teknologi true-to-colour camera yang mampu meningkatkan reproduksi warna hingga 43 persen serta meningkatkan penyerapan cahaya hingga 96 persen.

Tidak hanya untuk fotografi, Huawei Mate X7 juga mampu merekam video dengan Ultra Lightning HDR Video yang menghadirkan dynamic range hingga 17.5EV, memberikan kualitas visual yang lebih detail dan seimbang.

Layar Terang dan Responsif

Dari sisi layar, Huawei Mate X7 menghadirkan panel dengan tingkat kecerahan puncak hingga 3000 nits pada 20 persen APL, memberikan tampilan yang tetap jelas bahkan saat digunakan di luar ruangan.

Layar ini juga mendukung teknologi 1440Hz PWM dimming untuk kenyamanan mata, serta refresh rate adaptif 1 hingga 120Hz yang membuat tampilan menjadi lebih halus sekaligus efisien dalam penggunaan daya.

Daya Tahan Perangkat yang Ditingkatkan

Huawei juga memberikan perhatian besar pada aspek daya tahan perangkat. Layar luar Huawei Mate X7 dilindungi oleh Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass yang diklaim memiliki 16 kali ketahanan terhadap goresan serta 25 kali ketahanan terhadap benturan jatuh.

Pada bagian engsel, Huawei menggunakan teknologi Advanced Precision Hinge yang dibuat dari ultra high strength steel dengan kekuatan tarik hingga 2350 MPa, memberikan ketahanan lebih saat perangkat dilipat maupun dibuka.

Sementara itu, layar bagian dalam dilengkapi struktur tiga lapisan ultra kuat yang meningkatkan ketahanan terhadap tekukan hingga 100 persen serta meningkatkan ketahanan benturan hingga 20 persen.

Perangkat ini juga memiliki ketahanan terhadap berbagai kondisi ekstrem, termasuk semburan air bertekanan tinggi serta air panas hingga 80 derajat Celsius.

Desain dan Sistem Pendingin

Huawei Mate X7 menggunakan middle frame berbahan aviation-grade aluminium yang memberikan keseimbangan antara kekuatan dan bobot ringan.

Untuk menjaga performa tetap stabil, Huawei menyematkan sistem pendingin SuperCool Ultra Large VC dan graphene heat dissipation. Sistem ini menggunakan 3550 mm² ultra large vapor chamber dengan konduktivitas termal mencapai 2000 W/m•K, membantu mengontrol suhu perangkat saat digunakan untuk aktivitas berat.

Baterai Besar dengan Pengisian Cepat

Huawei Mate X7 juga dibekali baterai silicon anode berkapasitas 5600 mAh yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna sepanjang hari.

Perangkat ini mendukung pengisian cepat 66W wired charging serta 50W wireless charging, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengisi daya perangkat.

Huawei Mate X7 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp27.999.000.

Dengan berbagai inovasi tersebut, Huawei Mate X7 menunjukkan bagaimana teknologi foldable terus berkembang tidak hanya dari sisi desain, tetapi juga dari performa, fotografi, hingga daya tahan perangkat. Kombinasi tersebut menjadikan perangkat ini sebagai salah satu representasi smartphone foldable premium yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna modern. (Z-4)