Headline
KPK Dianggap Fasilitasi Mudik bagi Yaqut

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

N Apuan Iskandar
24/3/2026 23:12
Smartphone Mirip iPhone 17 Pro Mulai Bermunculan, Harga lebih Terjangkau
Ilustrasi(Dok Apple)

Desain flagship dari Apple Inc. kembali menjadi acuan di industri smartphone global. Seri iPhone 17 Pro yang hadir dengan modul kamera besar, frame datar, dan tampilan premium memicu tren baru di kalangan produsen Android.

Sejumlah brand mulai menghadirkan smartphone dengan desain serupa, terutama pada bagian kamera belakang dan bentuk bodi. Strategi ini menyasar konsumen yang menginginkan tampilan ala flagship dengan harga yang lebih terjangkau.

Berikut beberapa smartphone yang disebut memiliki desain mirip iPhone 17 Pro:

Baca juga : Bikin Khawatir, iPhone 17 Pro Keluarkan Suara Desis saat Charging

  • Infinix Zero 30
    Mengusung modul kamera besar dengan tata letak vertikal yang menyerupai gaya iPhone. Dilengkapi layar AMOLED dan desain bodi yang tipis, perangkat ini menyasar segmen menengah dengan tampilan premium.
  • Realme Narzo 60
    Memiliki desain kamera belakang dengan elemen melingkar besar yang memberikan kesan flagship. Frame datarnya juga mengingatkan pada pendekatan desain iPhone terbaru.
  • Xiaomi Redmi Note 13
    Menghadirkan desain minimalis dengan modul kamera menonjol dan finishing clean. Perangkat ini juga menawarkan spesifikasi kompetitif seperti layar high refresh rate dan baterai besar.
  • LeEco S1 Pro
    Dikenal sebagai salah satu perangkat yang cukup terang-terangan mengadopsi desain iPhone, termasuk tampilan antarmuka yang menyerupai fitur khas Apple.

Fenomena ini menunjukkan bahwa desain memiliki peran besar dalam menarik minat pasar. Tidak hanya spesifikasi, tampilan visual kini menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian, terutama di kalangan pengguna muda.

Meski terlihat mirip dari luar, perbedaan tetap signifikan pada sisi performa dan ekosistem. iPhone 17 Pro tetap unggul dengan integrasi hardware dan software khas Apple, serta optimalisasi sistem yang sulit ditandingi di kelasnya.

Di sisi lain, produsen Android mencoba menawarkan nilai lebih melalui fitur seperti baterai besar, pengisian daya cepat, hingga harga yang jauh lebih kompetitif. Pendekatan ini membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran.

Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, seiring kuatnya pengaruh desain Apple di industri. Namun ke depan, diferensiasi fitur dan inovasi akan menjadi kunci bagi brand Android untuk tidak sekadar terlihat mirip, tetapi juga mampu bersaing secara fungsional.

Sumber: Apple Inc., Counterpoint Research, analisis pasar perangkat mobile (IDC).



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved