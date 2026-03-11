Realme Resmi Boyong Buds Clip dan Buds Air8 ke Indonesia

Realme meluncurkan Buds Clip dan Buds Air8 di Indonesia. TWS ini hadir dengan desain open-ear, audio Hi-Res, hingga fitur ANC 55dB untuk pengalaman suara premium.(Antara)

REALME secara resmi memperkuat ekosistem perangkat audio nirkabel mereka di pasar Indonesia dengan meluncurkan dua produk terbaru, yakni Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8.

Peluncuran kedua perangkat True Wireless Stereo (TWS) ini dilakukan bersamaan dengan pengenalan lini ponsel pintar terbaru, Realme 16 Series. Melalui kedua produk ini, Realme mencoba menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda, mulai dari pengguna aktif yang menyukai desain terbuka hingga penikmat audio yang mencari isolasi suara maksimal.

Realme Buds Clip menjadi sorotan karena mengusung desain open-ear unik yang menyerupai anting atau dijepit pada telinga. Marketing Planner Manager Realme Indonesia, Andrew Pratama Wijaya, menjelaskan bahwa perangkat ini menggunakan struktur C-bridge ergonomis dengan material titanium yang memungkinkan unit menempel stabil tanpa menekan liang telinga.

Baca juga : Spesifikasi dan Harga Realme 16 5G di Indonesia: Baterai 7000mAh Tertipis

Dengan bobot hanya sekitar 5,3 gram, TWS ini dirancang agar nyaman digunakan dalam jangka waktu panjang, khususnya bagi pengguna yang melakukan olahraga ringan atau aktivitas luar ruangan.

Dari sisi teknis, Realme Buds Clip dibekali driver 11mm dual-magnet large-amplitude speaker yang dipadukan dengan NextBass Algorithm untuk menjamin kualitas bass yang kuat dan vokal yang jernih.

Pengalaman audio tersebut semakin diperkaya dengan fitur 3D Spatial Audio dan teknologi Sound-Leap Directional yang berfungsi meminimalkan kebocoran suara ke lingkungan sekitar. Untuk urusan daya, perangkat yang memiliki sertifikasi IP55 ini diklaim mampu bertahan hingga 36 jam penggunaan termasuk cadangan daya dari kotak pengisiannya.

Baca juga : Realme C85 5G Layak Dibeli? Ini Spesifikasi dan Keunggulannya

Di sisi lain, Realme Buds Air8 hadir sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan kualitas audio premium dan ketenangan maksimal. Keunggulan utamanya terletak pada fitur 55dB Ultra Depth Noise Cancellation yang diklaim sebagai salah satu peredam bising terbaik di kelasnya.

Perangkat ini juga menggunakan konfigurasi Premier Dual Drivers berukuran 11mm dan 6mm untuk menghasilkan keseimbangan antara bass yang dalam dan treble yang jernih. Dukungan Hi-Res Audio serta codec LHDC 5.0 menjadikan TWS ini sangat mumpuni untuk kebutuhan musik maupun konten sinematik.

Secara visual, Realme Buds Air8 tampil elegan melalui konsep Urban Wild Design hasil kolaborasi dengan desainer Jepang, Naoto Fukasawa. Menggunakan material bio-based silicone, perangkat ini tidak hanya memberikan tekstur lembut namun juga mendukung aspek keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, Realme Buds Air8 juga dilengkapi dengan berbagai fitur kecerdasan buatan seperti AI Live Translation hingga integrasi langsung dengan Google Gemini untuk mempermudah aktivitas harian pengguna.

Mengenai harga dan ketersediaan, Realme Buds Clip hadir dengan pilihan warna Titanium Black dan Titanium Gold yang dibanderol dengan harga normal Rp899.000. Namun, pada masa flash sale tanggal 13 hingga 19 Maret 2026, konsumen bisa mendapatkannya dengan harga promo Rp799.000.

Sementara itu, Realme Buds Air8 yang tersedia dalam varian warna Master Purple, Master Gold, dan Master Grey dijual dengan harga normal Rp699.000, dengan penawaran khusus selama masa promo seharga Rp599.000. (Ant/Z-2)