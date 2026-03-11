TWS Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8 Resmi Rilis, Segini Harganya

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
REALME resmi memperkuat lini perangkat audio mereka di awal tahun 2026 dengan meluncurkan dua produk terbaru di Indonesia: Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8. Kedua perangkat ini membawa pendekatan teknologi yang berbeda, di mana Buds Clip mengusung inovasi desain open-ear yang sedang tren, sementara Buds Air8 menawarkan performa peredam bising (ANC) yang lebih ekstrem.
Realme Buds Air8 hadir dengan peningkatan drastis pada fitur Active Noise Cancellation (ANC). Menggunakan teknologi peredaman 55dB Deep Sea ANC, TWS ini diklaim mampu meredam suara bising di lingkungan perkotaan dengan jauh lebih efektif dibandingkan generasi sebelumnya.
Bagi pengguna yang mengutamakan kenyamanan jangka panjang tanpa rasa tersumbat di telinga, Realme Buds Clip adalah jawabannya. Menggunakan desain clip-style dengan material titanium memory alloy, earbud ini hanya memiliki berat 5,3 gram per sisi.
Kedua produk ini sudah dapat dipesan melalui situs resmi Realme Indonesia dan mitra e-commerce mulai Maret 2026 dengan rincian harga sebagai berikut:
|Spesifikasi
|Realme Buds Air8
|Realme Buds Clip
|Tipe Driver
|Dual Driver (11mm + 6mm)
|11mm Dual-Magnet
|Noise Cancellation
|55dB ANC
|AI ENC (Calls Only)
|Total Playback
|58 Jam
|36 Jam
|Bluetooth
|Versi 5.4
|Versi 5.4
|Ketahanan Air
|IP55
|IP55
TWS In-Ear seperti Realme Buds Air8 menggunakan tip silikon yang masuk ke lubang telinga untuk isolasi suara maksimal dan fitur ANC. Sementara Open-Ear seperti Realme Buds Clip berada di luar saluran telinga, memberikan kenyamanan ekstra tanpa rasa sakit dan memungkinkan pengguna tetap mendengar suara lingkungan sekitar.
Untuk varian standar Buds Air8, pengisian daya dilakukan melalui port USB Type-C yang mendukung pengisian cepat (fast charging), di mana pengisian 10 menit dapat memberikan waktu putar hingga 7 jam. (Z-4)
Realme meluncurkan Buds Clip dan Buds Air8 di Indonesia. TWS ini hadir dengan desain open-ear, audio Hi-Res, hingga fitur ANC 55dB untuk pengalaman suara premium.
