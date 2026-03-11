TWS Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8 Resmi Rilis, Segini Harganya

Realme Buds Air8(Doc Realme)

REALME resmi memperkuat lini perangkat audio mereka di awal tahun 2026 dengan meluncurkan dua produk terbaru di Indonesia: Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8. Kedua perangkat ini membawa pendekatan teknologi yang berbeda, di mana Buds Clip mengusung inovasi desain open-ear yang sedang tren, sementara Buds Air8 menawarkan performa peredam bising (ANC) yang lebih ekstrem.

Realme Buds Air8: Raja ANC di Kelas Menengah

Realme Buds Air8 hadir dengan peningkatan drastis pada fitur Active Noise Cancellation (ANC). Menggunakan teknologi peredaman 55dB Deep Sea ANC, TWS ini diklaim mampu meredam suara bising di lingkungan perkotaan dengan jauh lebih efektif dibandingkan generasi sebelumnya.

Kualitas Suara: Menggunakan Dual Driver (11mm woofer + 6mm tweeter) dengan dukungan LHDC 5.0 untuk kualitas audio Hi-Res.

Menggunakan Dual Driver (11mm woofer + 6mm tweeter) dengan dukungan LHDC 5.0 untuk kualitas audio Hi-Res. Baterai: Ketahanan baterai total mencapai 58 jam penggunaan tanpa ANC.

Ketahanan baterai total mencapai 58 jam penggunaan tanpa ANC. Fitur AI: Dilengkapi AI Live Translation yang mendukung lebih dari 30 bahasa secara real-time.

Realme Buds Clip: Inovasi Desain Open-Ear yang Ergonomis

Bagi pengguna yang mengutamakan kenyamanan jangka panjang tanpa rasa tersumbat di telinga, Realme Buds Clip adalah jawabannya. Menggunakan desain clip-style dengan material titanium memory alloy, earbud ini hanya memiliki berat 5,3 gram per sisi.

Desain: C-shaped bridge yang ergonomis, memastikan earbud tidak mudah lepas saat aktivitas berat.

C-shaped bridge yang ergonomis, memastikan earbud tidak mudah lepas saat aktivitas berat. Audio: Driver 11mm dual-magnet dengan algoritma NextBass untuk dentuman bass yang tetap terasa meski desainnya terbuka.

Driver 11mm dual-magnet dengan algoritma NextBass untuk dentuman bass yang tetap terasa meski desainnya terbuka. Keamanan: Teknologi Directional Sound-Leap meminimalisir kebocoran suara hingga 90% agar privasi tetap terjaga.

Harga Resmi di Indonesia

Kedua produk ini sudah dapat dipesan melalui situs resmi Realme Indonesia dan mitra e-commerce mulai Maret 2026 dengan rincian harga sebagai berikut:

Realme Buds Air8: Rp699.000 (Mata Uang Rupiah)

Rp699.000 (Mata Uang Rupiah) Realme Buds Clip: Rp899.000 (Mata Uang Rupiah)

Spesifikasi Lengkap Realme Buds Air8 vs Buds Clip

Spesifikasi Realme Buds Air8 Realme Buds Clip Tipe Driver Dual Driver (11mm + 6mm) 11mm Dual-Magnet Noise Cancellation 55dB ANC AI ENC (Calls Only) Total Playback 58 Jam 36 Jam Bluetooth Versi 5.4 Versi 5.4 Ketahanan Air IP55 IP55

TWS In-Ear seperti Realme Buds Air8 menggunakan tip silikon yang masuk ke lubang telinga untuk isolasi suara maksimal dan fitur ANC. Sementara Open-Ear seperti Realme Buds Clip berada di luar saluran telinga, memberikan kenyamanan ekstra tanpa rasa sakit dan memungkinkan pengguna tetap mendengar suara lingkungan sekitar.

Untuk varian standar Buds Air8, pengisian daya dilakukan melalui port USB Type-C yang mendukung pengisian cepat (fast charging), di mana pengisian 10 menit dapat memberikan waktu putar hingga 7 jam. (Z-4)