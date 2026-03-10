Spesifikasi dan Harga Realme 16 5G di Indonesia: Baterai 7000mAh Tertipis

Realme 16 5G resmi rilis di Indonesia.(Dok. Gadget Philipinas)

REALME kembali menggebrak pasar smartphone Indonesia dengan meluncurkan Realme 16 5G. Perangkat ini mendobrak stigma ponsel berbaterai besar yang identik dengan bodi bongsor.

Melalui konsep Air Design, Realme berhasil menyematkan baterai monster 7.000 mAh ke dalam sasis yang hanya setebal 8,1 mm dengan bobot ringan 183 gram.

Inovasi Baterai dan Desain Visioner

Andrew Pratama Wijaya, Marketing Planner Manager Realme Indonesia, mengungkapkan bahwa kunci dari desain radikal ini terletak pada penggunaan sel grafit berdensitas energi tinggi.

Teknik stacking internal yang mutakhir memungkinkan ruang baterai dimaksimalkan tanpa mengorbankan estetika ramping perangkat.

Secara visual, Realme 16 5G tampil mewah dengan bahasa desain Aurora Wings pada panel belakang, memberikan efek dinamis dan premium saat terkena cahaya.

Revolusi Fotografi: Selfie Mirror Pertama di Industri

Sektor kamera menjadi sorotan utama dengan hadirnya fitur Selfie Mirror. Inovasi ini memungkinkan pengguna melakukan swafoto menggunakan kamera utama di bagian belakang dengan framing yang sangat presisi, sebuah solusi cerdas untuk mendapatkan kualitas portrait maksimal.

Konfigurasi kameranya pun tidak main-main. Realme menyematkan sensor Sony 50MP pada kamera utama dan kamera depan 50MP. Performa pencitraan ini didukung teknologi LumaColor IMAGE yang diklaim mampu menghasilkan reproduksi warna kulit yang natural serta detail yang tajam. Fitur AI canggih seperti Vibe Master Mode yang ada pada varian Pro juga turut dihadirkan di model standar ini.

Performa Tangguh dengan Sistem Pendingin AirFlow

Dapur pacu Realme 16 5G ditenagai oleh chipset Dimensity 6400 Turbo. Untuk menjaga suhu tetap stabil saat beban kerja berat atau sesi gaming intens, Realme menyertakan sistem pendingin AirFlow VC seluas 6050mm².

Visual pengguna dimanjakan dengan panel AMOLED yang memiliki tingkat kecerahan puncak mencapai 4.200 nits, menjamin keterbacaan layar tetap sempurna meski di bawah terik matahari.

Tak hanya itu, ketangguhan fisik perangkat ini dibuktikan dengan sertifikasi IP69 yang tahan terhadap debu, air, hingga semburan air bertekanan tinggi.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Realme 16 5G hadir dalam dua pilihan warna elegan, yakni Air White dan Air Black. Berikut adalah rincian harganya:

Varian Memori Harga Normal Harga Realme 16 5G Flash Sale 8GB / 256GB Rp5.499.000 Rp5.199.000 12GB / 256GB Rp5.999.000 Rp5.699.000

Masa promo Flash Sale akan berlangsung pada 13-19 Maret 2026 melalui kanal penjualan resmi Realme Indonesia di berbagai platform e-commerce dan toko luring. (Ant/Z-10)