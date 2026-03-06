Baterai 7.000 mAh & Bisa Foto di Dalam Air! OPPO A6s Resmi di Indonesia, Cek Harganya

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
OPPO Indonesia secara resmi meluncurkan lini terbaru mereka di kelas menengah, yakni OPPO A6s, pada Jumat (6/3). Smartphone ini hadir dengan keunggulan yang tidak biasa di kelasnya, yakni sertifikasi ketahanan air tingkat tinggi IP69 dan kapasitas baterai monster.
Salah satu nilai jual utama OPPO A6s adalah kemampuannya bertahan di kondisi ekstrem. Dengan sertifikasi IP69, ponsel ini tidak hanya tahan debu dan rendaman air, tetapi juga kuat menghadapi semprotan air suhu tinggi dan tekanan besar.
Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Jiang Linlin, menyatakan bahwa fitur ini dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup aktif.
"Smartphone ini sangat cocok untuk underwater photography di kolam renang atau air terjun, serta tetap aman digunakan saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat," ujarnya.
OPPO A6s mengusung layar LCD seluas 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz untuk transisi visual yang halus. Di sektor dapur pacu, perangkat ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 4G yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X.
Untuk memastikan pengalaman pengguna yang awet, OPPO menyematkan sistem operasi ColorOS 15 dengan jaminan kelancaran sistem hingga 5 tahun. Ini memberikan ketenangan bagi pengguna yang tidak ingin sering berganti ponsel karena masalah performa yang melambat.
Menjawab kebutuhan pengguna akan daya tahan baterai, OPPO A6s membawa baterai berkapasitas 7.000 mAh. Kapasitas ini jauh di atas rata-rata ponsel modern yang biasanya hanya berada di angka 5.000 mAh. Untuk mengisi daya baterai sebesar itu, OPPO menyertakan teknologi 80W SUPERVOOC yang mampu memangkas waktu pengisian secara signifikan.
Dari sisi fotografi, OPPO A6s mengandalkan konfigurasi kamera berikut:
Software kamera telah dioptimalkan untuk pengambilan gambar di dalam air, memungkinkan transisi fokus yang cepat dan reproduksi warna yang tetap natural saat melakukan foto bawah air.
|Layar
|6,7 inci LCD, 120Hz
|Chipset
|Snapdragon 685 4G
|RAM/ROM
|8GB / 128GB & 256GB
|Baterai
|7.000 mAh, 80W SUPERVOOC
|Ketahanan
|IP69 (Tahan Air & Debu Ekstrem)
OPPO A6s sudah dapat dibeli mulai hari ini melalui berbagai kanal resmi OPPO, baik daring maupun luring. Berikut adalah daftar harga resminya:
Penjualan tersedia di OPPO Store, toko rekanan resmi, serta e-commerce terkemuka di Indonesia. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved