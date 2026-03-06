Baterai 7.000 mAh & Bisa Foto di Dalam Air! OPPO A6s Resmi di Indonesia, Cek Harganya

OPPO A6s resmi hadir di Indonesia dengan fitur foto bawah air (IP69).(Dok. Oppo)

OPPO Indonesia secara resmi meluncurkan lini terbaru mereka di kelas menengah, yakni OPPO A6s, pada Jumat (6/3). Smartphone ini hadir dengan keunggulan yang tidak biasa di kelasnya, yakni sertifikasi ketahanan air tingkat tinggi IP69 dan kapasitas baterai monster.

Ketahanan Ekstrem dengan Sertifikasi IP69

Salah satu nilai jual utama OPPO A6s adalah kemampuannya bertahan di kondisi ekstrem. Dengan sertifikasi IP69, ponsel ini tidak hanya tahan debu dan rendaman air, tetapi juga kuat menghadapi semprotan air suhu tinggi dan tekanan besar.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Jiang Linlin, menyatakan bahwa fitur ini dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup aktif.

"Smartphone ini sangat cocok untuk underwater photography di kolam renang atau air terjun, serta tetap aman digunakan saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat," ujarnya.

Spesifikasi Layar dan Performa

OPPO A6s mengusung layar LCD seluas 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz untuk transisi visual yang halus. Di sektor dapur pacu, perangkat ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 4G yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X.

Untuk memastikan pengalaman pengguna yang awet, OPPO menyematkan sistem operasi ColorOS 15 dengan jaminan kelancaran sistem hingga 5 tahun. Ini memberikan ketenangan bagi pengguna yang tidak ingin sering berganti ponsel karena masalah performa yang melambat.

Baterai 7.000 mAh dan Pengisian Cepat 80W

Menjawab kebutuhan pengguna akan daya tahan baterai, OPPO A6s membawa baterai berkapasitas 7.000 mAh. Kapasitas ini jauh di atas rata-rata ponsel modern yang biasanya hanya berada di angka 5.000 mAh. Untuk mengisi daya baterai sebesar itu, OPPO menyertakan teknologi 80W SUPERVOOC yang mampu memangkas waktu pengisian secara signifikan.

Kemampuan Kamera

Dari sisi fotografi, OPPO A6s mengandalkan konfigurasi kamera berikut:

Kamera Utama: 50MP

Kamera Monokrom: 2MP

Kamera Depan: 16MP

Software kamera telah dioptimalkan untuk pengambilan gambar di dalam air, memungkinkan transisi fokus yang cepat dan reproduksi warna yang tetap natural saat melakukan foto bawah air.

Tabel Spesifikasi OPPO A6s

Layar 6,7 inci LCD, 120Hz Chipset Snapdragon 685 4G RAM/ROM 8GB / 128GB & 256GB Baterai 7.000 mAh, 80W SUPERVOOC Ketahanan IP69 (Tahan Air & Debu Ekstrem)

Harga OPPO A6s dan Ketersediaan di Indonesia

OPPO A6s sudah dapat dibeli mulai hari ini melalui berbagai kanal resmi OPPO, baik daring maupun luring. Berikut adalah daftar harga resminya:

Varian 8GB/128GB: Rp4.899.000

Varian 8GB/256GB: Rp5.399.000

Penjualan tersedia di OPPO Store, toko rekanan resmi, serta e-commerce terkemuka di Indonesia. (Z-10)