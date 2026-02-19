Bukan Cuma Kamera, Oppo Find X9s Pecahkan Rekor Baterai Terbesar di Kelas Flagship!

Oppo Find X9s Pecahkan Rekor Baterai Terbesar di Kelas Flagship(Antara)

MEMASUKI 2026, persaingan smartphone flagship semakin ketat. Oppo secara mengejutkan memperkenalkan Oppo Find X9s, sebuah perangkat yang tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga memecahkan rekor efisiensi daya. Dengan mengusung konsep "Endurance Flagship", perangkat ini menjadi jawaban bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi tanpa harus membawa powerbank setiap hari.

Chipset MediaTek Dimensity 9500s: Efisiensi Tanpa Kompromi

Dapur pacu Oppo Find X9s ditenagai oleh chipset terbaru, MediaTek Dimensity 9500s. Prosesor ini menggunakan arsitektur 3nm generasi kedua yang dioptimalkan untuk menjaga suhu perangkat tetap dingin meskipun digunakan untuk tugas berat seperti rendering video 4K atau bermain game AAA. Penggunaan varian "s" pada chipset ini menandakan fokus pada sustained performance atau performa stabil dalam jangka waktu lama.

Informasi Kunci: Oppo Find X9s diprediksi akan hadir dengan opsi memori RAM 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB UFS 4.0 untuk kecepatan transfer data maksimal.

Revolusi Baterai 7.025 mAh

Salah satu keunggulan mutlak Oppo Find X9s adalah kapasitas baterainya yang menyentuh angka 7.025 mAh. Menggunakan teknologi elektroda silikon-karbon terbaru, Oppo berhasil memadatkan kapasitas besar ke dalam bodi yang tetap ramping.

Untuk mendukung baterai sebesar itu, Oppo menyertakan pengisian daya cepat 100W SUPERVOOC. Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya baterai monster tersebut dalam waktu kurang dari 50 menit, sebuah pencapaian luar biasa untuk kapasitas di atas 7.000 mAh.

Fitur Spesifikasi Oppo Find X9s Layar 6.59-inch AMOLED, 1.5K, 120Hz Chipset MediaTek Dimensity 9500s (3nm) Baterai 7.025 mAh, 100W Fast Charging Kamera Utama 50MP (Wide) + 50MP (Ultra-wide) + 50MP (Periscope) Sistem Operasi ColorOS 16 (Android 16)

Kamera Hasselblad dan Teknologi LUMO Engine

Di sektor fotografi, Oppo Find X9s tetap membawa DNA seri Find X dengan kolaborasi bersama Hasselblad. Konfigurasi tiga kamera belakang 50MP memberikan fleksibilitas tinggi bagi fotografer mobile. Lensa periskop 3x optical zoom pada perangkat ini didukung oleh sensor Sony LYT-700 yang mampu menghasilkan foto potret dengan bokeh yang sangat natural.

Kehadiran LUMO Image Engine juga membantu pemrosesan AI dalam mengenali objek dan mengatur eksposur secara instan, sehingga hasil foto tampak profesional tanpa perlu banyak penyuntingan manual.

People Also Ask (FAQ)

Apakah Oppo Find X9s sudah rilis di Indonesia?

Hingga saat ini, Oppo Find X9s diperkirakan akan masuk ke pasar Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 mengikuti peluncuran globalnya.

Berapa harga estimasi Oppo Find X9s?

Berdasarkan posisi produknya, harga diperkirakan mulai dari Mata Uang Rupiah 13.500.000 hingga 15.000.000 tergantung pada varian memori.

Apa perbedaan utama Find X9s dengan Find X9 reguler?

Perbedaan utama terletak pada kapasitas baterai yang lebih besar (7.025 mAh vs 5.000 mAh) dan penggunaan chipset Dimensity 9500s yang lebih efisien, namun meniadakan fitur wireless charging.

Dengan kombinasi baterai raksasa, performa stabil, dan kamera kelas atas, Oppo Find X9s siap menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mencari smartphone flagship dengan daya tahan baterai terbaik di tahun 2026. (Z-10)