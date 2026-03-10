Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro: Duel Kamera Flagship 2026

Headline
PERSAINGAN kamera smartphone kelas flagship kembali memanas di tahun 2026 lewat duel antara Samsung Galaxy S26 Ultra dan Apple iPhone 17 Pro. Kedua perangkat ini membawa pendekatan yang berbeda dalam fotografi mobile: Samsung fokus pada kekuatan hardware dan resolusi ekstrem, sementara Apple menonjolkan pemrosesan gambar yang konsisten dan natural.
Berdasarkan laporan dari TechRadar dan Tom’s Guide, persaingan kamera dua perangkat ini merupakan yang paling ketat dalam lima tahun terakhir, terutama dengan integrasi AI yang semakin dalam pada pemrosesan gambar.
Galaxy S26 Ultra datang dengan kamera utama 200 MP dengan aperture f/1.4, didukung kamera ultra-wide 50 MP serta dua kamera telefoto yang menawarkan zoom optik.
Kombinasi ini membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis fotografi, terutama untuk menangkap detail terkecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang.
Sebaliknya, iPhone 17 Pro membawa sistem kamera 48 MP di semua lensa utama. Apple menggabungkan sensor ini dengan teknologi pemrosesan Photonic Engine generasi terbaru dan Deep Fusion untuk menghasilkan foto dengan rentang dinamis (HDR) yang lebih luas dan warna yang akurat sesuai aslinya.
|Fitur
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|iPhone 17 Pro
|Kamera Utama
|200 MP, f/1.4
|48 MP, f/1.5
|Telefoto
|Dual Tele (3x & 5x Optik)
|Single Periscope (5x Optik)
|Fitur Unggulan
|100x Space Zoom, 8K Video
|ProRes Log, Cinematic 4K
iPhone 17 Pro tetap unggul dalam konsistensi foto dan transisi antar lensa. Sistem pemrosesan Apple mampu menyeimbangkan eksposur dan warna dengan sangat stabil, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang sangat menantang seperti backlight yang ekstrem.
Namun, Galaxy S26 Ultra memberikan perlawanan sengit di sektor Night Mode. Sensor 200 MP miliknya menggunakan teknologi binning yang lebih efisien, memungkinkan kamera menangkap lebih banyak cahaya tanpa menghasilkan noise yang mengganggu. Samsung kini menghasilkan foto malam yang terlihat lebih "bersih" dan tajam dibandingkan generasi sebelumnya.
Dalam urusan zoom, Galaxy S26 Ultra tidak tertandingi. Kemampuan zoom digitalnya yang didukung AI memungkinkan pengguna mengambil foto objek yang sangat jauh dengan kualitas yang masih layak untuk dibagikan ke media sosial. Ini menjadikannya favorit untuk fotografi konser atau olahraga.
Di sisi lain, iPhone 17 Pro tetap menjadi raja videografi smartphone. Dukungan Dolby Vision, perekaman ProRes, dan sistem stabilisasi yang menyerupai gimbal membuatnya tetap menjadi pilihan utama bagi para YouTuber, vlogger, dan pembuat film pendek.
Duel kamera flagship 2026 ini menunjukkan bahwa tidak ada pemenang mutlak, yang ada hanyalah perbedaan peruntukan:
Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda lebih menyukai ketajaman ekstra dari Samsung atau kehalusan sinematik dari iPhone?
1. Apakah kamera 200MP Samsung lebih baik dari 48MP iPhone?
Tidak selalu. Megapiksel yang lebih besar berarti detail lebih tinggi saat di-zoom, tetapi kualitas akhir foto juga sangat dipengaruhi oleh algoritma pemrosesan gambar.
2. Ponsel mana yang lebih baik untuk video media sosial?
iPhone 17 Pro umumnya dianggap lebih baik karena integrasi aplikasi pihak ketiga (seperti Instagram dan TikTok) yang lebih optimal dengan sistem kamera Apple.
3. Apakah zoom iPhone 17 Pro sudah setara dengan Samsung?
Meskipun iPhone 17 Pro telah meningkatkan kemampuan zoom-nya, Samsung S26 Ultra masih unggul dalam hal jarak jangkauan zoom maksimal (Space Zoom). (Z-10)
