Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB(Doc Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa prapemesanan (pre-order) untuk smartphone flagship terbarunya, Galaxy S26 Series. Bagi Anda yang mengincar performa maksimal dan ruang penyimpanan luas, varian Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB adalah pilihan utama. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai cara pre-order, spesifikasi teknis, hingga skema harga terbaru di Indonesia tahun 2026.

Cara Pre-order Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB di Indonesia

Periode pre-order berlangsung mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui beberapa kanal resmi. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Akses laman resmi samsung.com/id atau kunjungi mitra e-commerce resmi seperti Erafone (Eraspace). Klik pada banner utama bertuliskan "Pre-order Galaxy S26 Series". Pilih model Galaxy S26 Ultra. Pilih kapasitas penyimpanan 1TB. Pilih warna favorit Anda. Perlu dicatat, warna eksklusif seperti Silver Shadow hanya tersedia di toko online resmi Samsung. Gunakan fitur Trade-In (Tukar Tambah) untuk mendapatkan potongan harga tambahan hingga Rp1.000.000. Lanjutkan ke proses pembayaran. Pastikan menggunakan kartu kredit bank mitra untuk mendapatkan cashback hingga Rp2.000.000.

Harga Samsung Galaxy S26 Ultra di Indonesia

Berikut adalah daftar harga resmi Samsung Galaxy S26 Ultra berdasarkan kapasitas penyimpanannya:

Varian Memori Harga Resmi (Mata Uang Rupiah) 12GB / 256GB Rp24.499.000 12GB / 512GB Rp27.499.000 16GB / 1TB Rp31.999.000

Selama masa pre-order, berlaku promo "Double Storage Upgrade", di mana pembeli varian 1TB hanya perlu membayar seharga varian 512GB.

Spesifikasi Unggulan Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra tidak hanya unggul di kapasitas memori, tetapi juga membawa revolusi teknologi di berbagai sektor:

Chipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Fabrikasi 3nm).

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Fabrikasi 3nm). Layar: 6.9 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X, QHD+, 120Hz, dengan fitur Privacy Display.

6.9 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X, QHD+, 120Hz, dengan fitur Privacy Display. Kamera Utama: 200 MP (Wide) + 50 MP (Periscope Telephoto 5x) + 10 MP (Telephoto 3x) + 50 MP (Ultrawide).

200 MP (Wide) + 50 MP (Periscope Telephoto 5x) + 10 MP (Telephoto 3x) + 50 MP (Ultrawide). Baterai: 5.000 mAh dengan pengisian cepat 60W (75% dalam 30 menit).

5.000 mAh dengan pengisian cepat 60W (75% dalam 30 menit). Fitur AI: Galaxy AI 2026 yang lebih adaptif untuk produktivitas dan pengeditan foto instan.

Lakukan pendaftaran awal (praregristrasi) untuk mendapatkan tambahan e-voucher senilai Rp500.000 dan perlindungan Samsung Care+ gratis selama periode tertentu. (Z-4)