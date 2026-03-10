Cara Pre-order Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB

Headline
SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa prapemesanan (pre-order) untuk smartphone flagship terbarunya, Galaxy S26 Series. Bagi Anda yang mengincar performa maksimal dan ruang penyimpanan luas, varian Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB adalah pilihan utama. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai cara pre-order, spesifikasi teknis, hingga skema harga terbaru di Indonesia tahun 2026.
Periode pre-order berlangsung mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2026. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui beberapa kanal resmi. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Berikut adalah daftar harga resmi Samsung Galaxy S26 Ultra berdasarkan kapasitas penyimpanannya:
|Varian Memori
|Harga Resmi (Mata Uang Rupiah)
|12GB / 256GB
|Rp24.499.000
|12GB / 512GB
|Rp27.499.000
|16GB / 1TB
|Rp31.999.000
Selama masa pre-order, berlaku promo "Double Storage Upgrade", di mana pembeli varian 1TB hanya perlu membayar seharga varian 512GB.
Samsung Galaxy S26 Ultra tidak hanya unggul di kapasitas memori, tetapi juga membawa revolusi teknologi di berbagai sektor:
Lakukan pendaftaran awal (praregristrasi) untuk mendapatkan tambahan e-voucher senilai Rp500.000 dan perlindungan Samsung Care+ gratis selama periode tertentu. (Z-4)
Berbeda dengan pelindung layar privasi pihak ketiga yang sering membuat layar tampak redup, fitur privasi pada S26 Ultra tertanam langsung di dalam panel hardware-nya.
