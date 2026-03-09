Apa Itu Fitur Privacy Display Samsung Galaxy S26 Ultra? Berikut Cara Kerjanya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PERNAHKAH Anda merasa risih saat seseorang di sebelah Anda mencoba mengintip layar ponsel di transportasi umum? Samsung menjawab keresahan tersebut melalui Samsung Galaxy S26 Ultra. Di tahun 2026 ini, Samsung tidak hanya menjual performa AI, tetapi juga memperkenalkan revolusi keamanan fisik yang disebut Privacy Display.
Berbeda dengan pelindung layar privasi pihak ketiga yang sering membuat layar tampak redup, fitur privasi pada S26 Ultra tertanam langsung di dalam panel hardware-nya. Ini menjadikannya ponsel pertama di dunia dengan perlindungan privasi tingkat piksel.
Fitur utama yang menjadi perbincangan adalah kemampuan layar untuk membatasi sudut pandang secara instan. Berikut adalah cara kerjanya secara teknis:
Fitur Privacy Display ini bersifat hardware-level. Artinya, tidak ada penurunan kualitas warna atau ketajaman saat fitur ini dinonaktifkan, berbeda dengan penggunaan filter privasi fisik.
Selain fitur privasi, S26 Ultra tetap memegang takhta sebagai ponsel Android paling bertenaga di tahun 2026 dengan dukungan chipset fabrikasi 2nm pertama.
|Komponen
|Spesifikasi Utama
|Layar
|6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 3000 nits, Gorilla Armor 2
|Prosesor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (2nm)
|RAM/Storage
|12GB/16GB RAM | 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1
|Kamera Belakang
|200MP (f/1.4) + 50MP (UW) + 50MP (5x Zoom) + 10MP (3x Zoom)
|Baterai
|5.000 mAh, 60W Wired, 25W Wireless (Qi2)
Samsung Electronics Indonesia telah merilis harga resmi untuk pasar tanah air. Berikut adalah daftar harga dalam Mata Uang Rupiah:
Bagi konsumen yang melakukan pemesanan selama periode pre-order (26 Februari - 17 Maret 2026), Samsung memberikan keuntungan berupa Free Double Storage, di mana pembeli varian 256GB akan langsung mendapatkan unit kapasitas 512GB. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved