Harga Samsung Galaxy S26 Ultra, Begini Cara Pre Ordernya

Samsung Galaxy S26 Ultra(Doc Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa pemesanan untuk Samsung Galaxy S26 Ultra di Indonesia. Ponsel flagship terbaru ini mengusung teknologi masa depan dengan fokus pada kecerdasan buatan (Agentic AI) dan keamanan privasi tingkat tinggi.

Daftar Harga Resmi Samsung Galaxy S26 Ultra di Indonesia

Berikut adalah rincian harga resmi Galaxy S26 Ultra untuk pasar Indonesia tahun 2026:

Varian Memori Harga Resmi 12GB / 256GB Mata Uang Rupiah 24.499.000 12GB / 512GB Mata Uang Rupiah 27.499.000 16GB / 1TB Mata Uang Rupiah 31.999.000

Selama periode 26 Februari - 17 Maret 2026, setiap pembelian varian 512GB akan mendapatkan harga varian 256GB (Free Double Storage Upgrade).

Kunjungi situs resmi samsung.com/id. Klik tombol atau banner "Pre-Order Now" pada halaman utama. Pilih model Galaxy S26 Ultra. Pilih warna favorit Anda (Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White). Pilih kapasitas penyimpanan. Pastikan harga sudah terpotong otomatis sesuai promo Double Storage. Lengkapi data diri dan alamat pengiriman. Lakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, debit, atau metode cicilan yang tersedia.

Spesifikasi Utama dan Fitur Unggulan

1. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2nm)

Galaxy S26 Ultra menggunakan chipset terkencang di dunia saat ini dengan fabrikasi 2nm. Performa CPU meningkat 19% dan kemampuan grafis (GPU) melonjak 24% dibandingkan seri sebelumnya, membuatnya sangat mumpuni untuk gaming berat dan multitasking AI.

2. Fitur Privacy Display

Inovasi terbaru yang hanya ada di model Ultra. Layar ponsel mampu mendeteksi keberadaan orang lain di sekitar pengguna dan secara otomatis membatasi sudut pandang layar agar konten tidak bisa diintip dari samping.

3. Kamera Pro-Grade 200MP

Sistem kamera belakang terdiri dari kamera utama 200MP dengan bukaan f/1.4 yang sangat lebar untuk fotografi malam hari, lensa periskop 50MP (5x optical zoom), telefoto 10MP (3x zoom), dan ultra-wide 50MP.

4. Pengisian Daya Cepat 60W

Samsung akhirnya meningkatkan kecepatan pengisian daya kabel menjadi 60W. Baterai 5.000 mAh kini dapat terisi hingga 75% dalam waktu singkat, hanya sekitar 30 menit saja.

5. S Pen dan Desain Baru

Meskipun memiliki bodi yang lebih tipis (7,9mm), S Pen tetap tersemat di dalam bodi. Desain sudut kini dibuat lebih melengkung agar lebih nyaman digenggam dalam waktu lama.

Samsung Galaxy S26 Ultra bukan sekadar ponsel, melainkan alat produktivitas masa depan dengan perlindungan privasi yang belum tertandingi. Dengan harga mulai Rp24 jutaan, ponsel ini menawarkan paket lengkap bagi pengguna yang menginginkan teknologi terbaik di tahun 2026. (Z-4)