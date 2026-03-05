Harga Samsung Galaxy S26 Ultra, Begini Cara Pre Ordernya

Headline
SAMSUNG Electronics Indonesia secara resmi telah membuka masa pemesanan untuk Samsung Galaxy S26 Ultra di Indonesia. Ponsel flagship terbaru ini mengusung teknologi masa depan dengan fokus pada kecerdasan buatan (Agentic AI) dan keamanan privasi tingkat tinggi.
Berikut adalah rincian harga resmi Galaxy S26 Ultra untuk pasar Indonesia tahun 2026:
|Varian Memori
|Harga Resmi
|12GB / 256GB
|Mata Uang Rupiah 24.499.000
|12GB / 512GB
|Mata Uang Rupiah 27.499.000
|16GB / 1TB
|Mata Uang Rupiah 31.999.000
Selama periode 26 Februari - 17 Maret 2026, setiap pembelian varian 512GB akan mendapatkan harga varian 256GB (Free Double Storage Upgrade).
Galaxy S26 Ultra menggunakan chipset terkencang di dunia saat ini dengan fabrikasi 2nm. Performa CPU meningkat 19% dan kemampuan grafis (GPU) melonjak 24% dibandingkan seri sebelumnya, membuatnya sangat mumpuni untuk gaming berat dan multitasking AI.
Inovasi terbaru yang hanya ada di model Ultra. Layar ponsel mampu mendeteksi keberadaan orang lain di sekitar pengguna dan secara otomatis membatasi sudut pandang layar agar konten tidak bisa diintip dari samping.
Sistem kamera belakang terdiri dari kamera utama 200MP dengan bukaan f/1.4 yang sangat lebar untuk fotografi malam hari, lensa periskop 50MP (5x optical zoom), telefoto 10MP (3x zoom), dan ultra-wide 50MP.
Samsung akhirnya meningkatkan kecepatan pengisian daya kabel menjadi 60W. Baterai 5.000 mAh kini dapat terisi hingga 75% dalam waktu singkat, hanya sekitar 30 menit saja.
Meskipun memiliki bodi yang lebih tipis (7,9mm), S Pen tetap tersemat di dalam bodi. Desain sudut kini dibuat lebih melengkung agar lebih nyaman digenggam dalam waktu lama.
Samsung Galaxy S26 Ultra bukan sekadar ponsel, melainkan alat produktivitas masa depan dengan perlindungan privasi yang belum tertandingi. Dengan harga mulai Rp24 jutaan, ponsel ini menawarkan paket lengkap bagi pengguna yang menginginkan teknologi terbaik di tahun 2026. (Z-4)
