Infinix Zero Ultra Resmi Meluncur, Punya Fast Charging 180W

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
INFINIX resmi merilis Zero Ultra, smartphone dengan spesifikasi berani yang mencoba menembus kelas flagship. Dibanderol sekitar Rp6,5 juta, perangkat ini membawa fitur ekstrem seperti fast charging 180W dan kamera 200MP, namun tidak tanpa kompromi.
Langkah ini menandai perubahan strategi Infinix yang mulai bermain di segmen harga lebih tinggi, keluar dari citra “HP murah” yang selama ini melekat.
Secara visual, Zero Ultra tampil meyakinkan. Layar melengkung, bezel tipis, dan desain simetris memberi kesan flagship yang kuat, bahkan sekilas mengingatkan pada Vivo X80 atau OPPO Find X5 Pro.
Namun, penggunaan frame plastik menjadi pengingat bahwa perangkat ini masih bermain di kelas menengah. Meski begitu, ergonomi tetap nyaman dan desain belakang “Garis Karman” memberi identitas unik.
Panel AMOLED 120Hz dengan kecerahan hingga 900 nits menawarkan pengalaman visual yang tajam dan imersif.
Sayangnya, refresh rate yang tidak selalu stabil saat scrolling atau berpindah aplikasi menunjukkan optimalisasi software belum matang—hal yang cukup krusial di kelas harga ini.
Di atas kertas, Dimensity 920 dengan RAM 8GB memang cukup untuk kebutuhan harian. Gaming ringan hingga menengah masih lancar, bahkan Genshin Impact bisa berjalan di sekitar 43 fps (setting medium).
Namun, di harga Rp6 jutaan, chipset ini terasa kurang kompetitif dibanding rival yang sudah memakai prosesor lebih kencang. Ini menjadi salah satu kompromi terbesar Zero Ultra.
Di sinilah Infinix benar-benar “menggila”.
Teknologi ini menjadikan Zero Ultra salah satu smartphone dengan pengisian tercepat di pasaran saat ini.
Namun, penggunaan jangka panjang tetap perlu diperhatikan. Mode charging normal masih disarankan untuk menjaga suhu dan kesehatan baterai.
Sensor utama 200MP dengan OIS memang terdengar impresif. Dalam kondisi cahaya ideal, hasil foto tajam dan detail.
Namun, keunggulan 200MP baru terasa saat mode resolusi penuh digunakan, yang justru menghasilkan file besar dan kurang praktis untuk penggunaan harian.
Artinya, ini lebih terasa sebagai fitur “wow factor” daripada kebutuhan sehari-hari.
Infinix Zero Ultra adalah smartphone yang berani tampil beda:
Kelebihan:
Kekurangan:
Verdict:
