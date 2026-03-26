Update Harga Samsung Galaxy Akhir Maret 2026: Dari Seri S26 hingga Seri A Terbaru

MEMASUKI akhir Maret 2026, pasar smartphone Indonesia kembali diguncang oleh kehadiran jajaran terbaru dari Samsung. Raksasa teknologi asal Korea Selatan ini tidak hanya memperbarui lini flagship mereka, Samsung Galaxy S26 Series, tetapi juga membawa fitur-fitur "Pro" ke kelas menengah melalui peluncuran Galaxy A57 dan A37 pada akhir bulan ini.
Lini flagship Samsung Galaxy S26 resmi tersedia di Indonesia mulai 11 Maret 2026. Mengusung chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, seri ini menawarkan peningkatan performa CPU hingga 30% dibanding pendahulunya.
|Model
|Varian Memori
|Harga Resmi (Maret 2026)
|Galaxy S26 Ultra
|12GB / 256GB
|Rp24.499.000
|Galaxy S26 Ultra
|16GB / 1TB
|Rp31.999.000
|Galaxy S26+
|12GB / 256GB
|Rp19.499.000
|Galaxy S26
|12GB / 256GB
|Rp16.499.000
Samsung Galaxy S26 Ultra memperkenalkan Privacy Display, fitur eksklusif yang memungkinkan layar tidak dapat dilihat dari sudut samping, sangat berguna bagi profesional yang sering bekerja di area publik.
Di sektor kamera, sensor 200MP kini dilengkapi aperture f/1.4 yang mampu menangkap cahaya 47% lebih banyak untuk hasil foto malam hari yang jauh lebih detail.
Untuk segmen menengah, Samsung Galaxy A57 5G dan A37 5G menjadi bintang baru. Keduanya kini membawa fitur flagship seperti rating tahan air IP68 dan layar Super AMOLED+ 120Hz.
Jika anggaran bukan masalah, Galaxy S26 Ultra adalah investasi terbaik untuk jangka panjang berkat dukungan 7 tahun pembaruan OS.
Namun, bagi pengguna harian yang menginginkan keseimbangan fitur dan harga, Galaxy A57 5G menawarkan value for money yang sulit dikalahkan di tahun 2026 ini.
1. Apakah Samsung S26 Ultra sudah mendukung pengisian daya cepat?
Ya, S26 Ultra kini mendukung Super Fast Charging 3.0 hingga 60W.
2. Apa perbedaan utama Galaxy A57 dibanding A56?
A57 memiliki rating IP68 (sebelumnya IP67) dan chipset 4nm yang lebih efisien dengan GPU Xclipse 550.
3. Kapan promo trade-in Samsung Maret 2026 berakhir?
Promo peluncuran dan trade-in biasanya berlangsung hingga 31 Maret 2026 di Samsung Store resmi. (Z-10)
Cari HP 5G 2 jutaan terbaik 2026? Cek rekomendasi Samsung Galaxy A07, Tecno, hingga Poco dengan fitur flagship seperti layar 144Hz & baterai 6000mAh.
Xiaomi resmi memperkenalkan Redmi Note 15 Pro+ 5G sebagai varian paling tangguh dan canggih dalam jajaran Redmi Note terbaru untuk pasar Indonesia.
PT Ofero Technology Indonesia resmi memperkenalkan Stareer 5 Lit sebagai produk flagship terbarunya.
Kamera utama Oppo seri ini memiliki resolusi 200MP, yang diyakini dapat menghasilkan foto dengan detail tinggi dalam berbagai kondisi pencahayaan.
Vivo X Fold5 resmi di Indonesia. Bobot 217 g, baterai 6000 mAh, Snapdragon 8 Gen 3, kamera ZEISS, SmartFold AI. Harga Rp24.999.000, pre-order 28/8–18/9/2025.
