Pasar Ponsel Murah Memanas, Ini Rekomendasi OPPO Terbaru dengan Value Tinggi di Maret 2026

Ponsel OPPO(Dok fonearena)

PASAR smartphone kelas menengah ke bawah kembali memanas di Maret 2026. Di tengah persaingan yang semakin ketat, OPPO tetap konsisten menghadirkan perangkat dengan kombinasi harga terjangkau dan fitur menarik.

Selama ini, OPPO kerap dianggap sebagai brand dengan harga relatif premium. Namun anggapan tersebut mulai terpatahkan. Sejumlah lini terbaru mereka justru menawarkan value for money tinggi tanpa mengorbankan desain maupun performa.

Fitur Makin Naik Kelas di Segmen Terjangkau

Salah satu mitos yang mulai runtuh adalah anggapan bahwa ponsel murah identik dengan fitur terbatas.

Baca juga : OPPO Rilis A6t Pro 5G di Indonesia: Baterai Jumbo 7000 mAh dan Ketahanan Tangguh

Faktanya, banyak perangkat OPPO terbaru di kelas ini sudah dibekali layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, menghadirkan pengalaman visual yang mulus baik untuk scrolling maupun gaming.

Dari sisi performa, chipset yang digunakan juga semakin efisien dan mumpuni untuk multitasking harian.

Untuk kebutuhan fotografi, kamera utama 50MP kini menjadi standar baru yang mampu menghasilkan foto tajam, terutama dalam kondisi cahaya cukup.

Baca juga : Oppo Luncurkan A6t Series di Indonesia: Unggulkan Baterai Raksasa dan Ketahanan Ekstrem

Tidak hanya itu, kapasitas baterai 5000 mAh kini hampir menjadi standar di segmen ini. Dipadukan dengan optimalisasi sistem operasi ColorOS, pengguna bisa mendapatkan daya tahan seharian penuh.

Bahkan, teknologi pengisian cepat hingga 67W mulai hadir di kelas ini, memungkinkan pengisian daya penuh dalam waktu kurang dari 40 menit.

Rekomendasi Ponsel OPPO Terbaru

Berikut beberapa pilihan ponsel OPPO terbaru yang layak dipertimbangkan sesuai kebutuhan:

1. OPPO Reno15 Pro Max 5G

Sebagai lini tertinggi di seri Reno, perangkat ini ditujukan bagi fotografer dan kreator konten.

Dilengkapi NPU MariSilicon Z2 serta AI Portrait Expert Engine, kamera yang digunakan mampu menghasilkan foto dengan kualitas mendekati kamera profesional.

Performa didukung chipset MediaTek Dimensity 8450 yang dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan 512GB. Layar Pro-XDR AMOLED 120Hz serta pengisian cepat 120W SUPERVOOC semakin memperkuat posisinya sebagai flagship.

2. OPPO Reno15 5G

Model ini hadir sebagai pilihan seimbang antara performa, desain, dan kamera. Ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 4, perangkat ini mampu menangani berbagai aktivitas mulai dari produktivitas hingga hiburan.

Dukungan baterai besar dengan pengisian cepat 80W SUPERVOOC memastikan penggunaan tetap nyaman sepanjang hari. Desain OPPO Glow yang khas juga menjadi nilai tambah dari segi estetika.

3. OPPO Reno15 F 5G

Untuk pengguna yang mengutamakan desain stylish dan penggunaan ringan, varian ini bisa menjadi pilihan menarik. Dengan bodi tipis dan ringan, perangkat ini nyaman digunakan sehari-hari.

Ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 1, performanya cukup untuk media sosial dan game kasual. Kamera AI Portrait serta layar AMOLED yang cerah menjadi daya tarik utama di kelasnya.

Kesimpulan

Dengan peningkatan fitur yang signifikan di kelas harga terjangkau, OPPO berhasil mematahkan stigma lama tentang ponsel murah.

Kini, pengguna bisa mendapatkan perangkat dengan layar berkualitas tinggi, performa mumpuni, kamera tajam, serta pengisian cepat tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Bagi Anda yang sedang mencari smartphone baru dengan budget terbatas, deretan seri Reno terbaru ini bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. (Z-1)

Sumber: erablue & 91 Mobiles