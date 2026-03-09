OPPO K14 5G Dipastikan Meluncur dengan Dimensity 6300 dan Baterai 7.000mAh di India

ilustrasi(Dok Ampproject)

OPPO bersiap meluncurkan smartphone terbarunya, OPPO K14 5G, di India pada Senin (9/3). Informasi mengenai perangkat ini mulai terungkap melalui halaman microsite di Flipkart yang menampilkan sejumlah spesifikasi utama, termasuk layar, prosesor, baterai, dan kamera.

Berdasarkan informasi dari microsite tersebut, OPPO K14 5G akan hadir dengan layar ber-refresh rate 120Hz yang memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 1.125 nits. Layar yang digunakan disebut sebagai panel LCD, yang dianggap sebagai langkah mundur dibandingkan pendahulunya, OPPO K13 5G, yang menggunakan panel AMOLED.

Untuk dapur pacu, OPPO K14 5G akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300. Prosesor ini dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, yang dinilai cukup untuk menunjang aktivitas multitasking sehari-hari.

Di sektor fotografi, smartphone ini dilengkapi kamera utama beresolusi 50MP. Namun hingga saat ini, OPPO belum mengungkapkan detail mengenai kamera sekundernya.

Salah satu keunggulan utama OPPO K14 5G terletak pada kapasitas baterainya yang besar, yakni 7.000mAh. Perangkat ini juga mendukung pengisian daya kabel 45W. Selain itu, OPPO telah mengonfirmasi bahwa ponsel ini memiliki sertifikasi IP69 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan air.

Belakangan ini, smartphone dengan baterai berkapasitas besar semakin banyak hadir di segmen kelas menengah. Kapasitas 7.000mAh bahkan mulai dianggap sebagai standar baru di industri, meskipun beberapa produsen seperti Realme dan Honor telah merilis ponsel dengan baterai yang lebih besar hingga 10.000mAh.

Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa OPPO K14 kemungkinan memiliki spesifikasi yang mirip dengan OPPO A6 yang dirilis awal tahun ini, termasuk chipset, layar, dan kapasitas baterai. Namun hingga kini OPPO belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

OPPO K14 akan bergabung dengan model lain dalam seri yang sama, yakni OPPO K14x, yang diluncurkan di India bulan lalu. Kehadiran K14 juga datang hampir setahun setelah peluncuran OPPO K13 5G pada April 2025.

Saat pertama kali dirilis, OPPO K13 5G dibanderol mulai dari 17.999 rupee untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Perangkat tersebut menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, dilengkapi layar AMOLED, baterai 7.000mAh, serta dukungan pengisian cepat 80W.

Berdasarkan spesifikasi yang telah terungkap sejauh ini, OPPO K14 tampaknya lebih berfokus pada kapasitas baterai besar serta fitur ketahanan perangkat. Namun beberapa aspek perangkat kerasnya terlihat lebih sederhana dibandingkan K13, termasuk chipset dan kecepatan pengisian daya.

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa OPPO mungkin akan merilis model K-series lain yang posisinya berada di atas K14. Meski demikian, hingga saat ini hal tersebut masih sebatas dugaan.

Dengan kombinasi baterai besar 7.000mAh dan sertifikasi IP69, OPPO K14 berpotensi menarik minat pengguna yang menginginkan daya tahan baterai lebih lama serta perangkat yang lebih tahan terhadap kondisi penggunaan berat. Namun, di rentang harga sekitar 18.000 hingga 20.000 rupee, beberapa pesaing seperti Xiaomi melalui lini Redmi, Realme, maupun iQOO juga menawarkan fitur seperti layar AMOLED, pengisian daya lebih cepat, atau prosesor yang lebih kuat. (Muhammad Ghifari A/E-4)