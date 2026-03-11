Instagram Down untuk Beberapa Pengguna, ini Alasannya

Ilustrasi(freepik)

LAYANAN media sosial Instagram dilaporkan mengalami gangguan teknis atau down pada hari ini, Rabu, 11 Maret 2026. Ribuan pengguna dari berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengeluhkan kendala saat mengakses aplikasi, mengirim pesan (DM), hingga memuat pembaruan pada feed mereka.

Berdasarkan data dari situs pemantau gangguan Downdetector, laporan mulai meroket sejak pukul 07.40 WIB. Skala gangguan ini cukup luas, mencakup pengguna di Amerika Serikat, Eropa, hingga sebagian besar wilayah Asia termasuk Indonesia.

Masalah Utama yang Dikeluhkan Pengguna

Mayoritas pengguna melaporkan bahwa gangguan kali ini sangat spesifik memengaruhi fungsi komunikasi. Berikut adalah beberapa gejala utama yang dilaporkan:

Baca juga : Membedah Fenomena KaryawanCEO: Narasi Baru Pekerja Urban di Era Digital

Gagal Mengirim DM: Pesan tertahan dengan status "failed to send" atau kotak masuk (inbox) menghilang secara misterius.

Pesan tertahan dengan status "failed to send" atau kotak masuk (inbox) menghilang secara misterius. Feed Tidak Terupdate: Pengguna tidak dapat melihat unggahan terbaru atau menerima notifikasi "Couldn't refresh feed".

Pengguna tidak dapat melihat unggahan terbaru atau menerima notifikasi "Couldn't refresh feed". Aplikasi Log-out Otomatis: Beberapa akun dilaporkan keluar secara paksa dan mengalami kesulitan saat mencoba masuk kembali (login).

Mengapa Instagram Down? Ini Analisisnya

Hingga saat ini, pihak Meta Platforms Inc. belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab pasti kerusakan tersebut. Namun, berdasarkan pola gangguan yang terjadi, berikut adalah beberapa kemungkinan penyebabnya:

1. Kegagalan Server Global

Instagram mengandalkan ribuan server yang saling terhubung. Jika terjadi kegagalan pada sistem backend atau klaster data utama, sinkronisasi antar perangkat pengguna akan terhenti.

Baca juga : Bukan Mayat, Polisi Pastikan Karung yang Dibawa Pengamen di Tambora Seekor Biawak

2. Bug Pasca Pembaruan (Update)

Sering kali, pembaruan aplikasi yang membawa fitur baru memiliki bug tersembunyi yang baru muncul saat diakses oleh jutaan pengguna secara bersamaan, menyebabkan sistem menjadi tidak stabil.

3. Pemeliharaan Sistem Tak Terjadwal

Ada kalanya tim teknis melakukan pemeliharaan darurat untuk menutup celah keamanan atau memperbaiki kerusakan kecil, yang justru berdampak pada aksesibilitas layanan secara luas.

Apa yang Harus Dilakukan?

Jika Anda mengalami gangguan, langkah pertama adalah memastikan bahwa masalah bukan berasal dari koneksi internet Anda. Cobalah untuk membuka aplikasi lain atau situs web berbeda. Jika aplikasi lain berjalan lancar, maka masalah murni berada di pihak Instagram.

Pengguna disarankan untuk tidak melakukan uninstall aplikasi secara terburu-buru, karena hal ini tidak akan menyelesaikan masalah yang bersumber dari server. Tetap pantau informasi terbaru melalui platform media sosial lain seperti X (dahulu Twitter) dengan tagar #InstagramDown.

Saat ini, tim teknis Meta dilaporkan sedang berupaya melakukan pemulihan. Sebagian pengguna di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah mulai melaporkan bahwa fitur DM kembali berfungsi normal secara perlahan. (Z-4)