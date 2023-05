Samsung Luncurkan Aplikasi ONE Esports

MENJADI destinasi resmi untuk seluruh konten esports, aplikasi ONE Esports, yang didukung Samsung, telah diluncurkan secara eksklusif untuk ponsel pintar Samsung Galaxy. Aplikasi itu memberikan para pengguna Samsung Galaxy akses pertama untuk mendapatkan berita terbaru dari dunia esports yang pastinya akan meningkatkan pengalaman bermain gim.

Sebagai hasil dari kerja sama jangka panjang antara ONE Esports dan Samsung di Asia Tenggara, aplikasi yang baru saja diluncurkan tersebut tersedia secara eksklusif untuk ponsel pintar Samsung Galaxy di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Aplikasi mobile ONE Esports dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan para penggemar gim dan pengembangan bersama ini merupakan bukti komitmen dan dukungan antusias Samsung terhadap komunitas gim.

Pengguna Samsung Galaxy akan mendapatkan akses awal yang eksklusif ke konten yang dibuat, disindikasi, dan dikumpulkan di aplikasi ONE Esports.

Sistem push notifikasi dalam aplikasi yang dapat dikustomisasi akan memastikan bahwa para pengguna Samsung Galaxy akan menjadi yang pertama diberitahu tentang berita esports terbaru dan update gim terbaru.

Sebagai tambahan dari artikel-artikel tentang gim dan esports dari situs web ONE Esports, aplikasi ini juga akan menampilkan wawancara, panduan, dan video yang akan memberikan informasi dan memberdayakan para penggemar dengan lebih baik.

Para pengguna akan disuguhi dengan profil mendalam di balik layar dari para jagoan dan tim esports mereka, tips dan trik tingkat pro, bersama dengan rincian permainan yang mendetail dari sesi para pemenang kejuaraan.

Konten akan diterjemahkan di setiap pasar dan tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Tagalog, Thailand, dan Vietnam.

Aplikasi ini akan pre-loaded di Samsung Galaxy A dan Galaxy M Series baru, termasuk Galaxy A54 5G dan Galaxy A34 5G yang baru saja diluncurkan, dan juga tersedia untuk diunduh di Samsung Galaxy Store dan Google Play untuk pengunduhan secara eksklusif di ponsel pintar Samsung Galaxy di enam negara.

"Memberdayakan para pengguna Samsung Galaxy melalui teknologi kami adalah inti dari brand kami. Aplikasi mobile ONE Esports memenuhi janji ini dengan konten akses pertama untuk memberi keunggulan ekstra bagi para penggemar game dan esports. Samsung bangga dapat berkolaborasi dengan ONE Esports dalam pengalaman aplikasi eksklusif ini dan kami sangat antusias dengan konten fantastis yang dibuat untuk platform ini," kata Regional Head of Mobile Experience Business, Samsung Electronics Southeast Asia & Oceania Carl Nordenberg.

"Kami sangat senang dapat memperkenalkan aplikasi mobile ONE Esports yang eksklusif untuk Samsung Galaxy. Aplikasi ini adalah pusat informasi yang sempurna bagi para penggemar game dan esports, yang memberi mereka akses pada berita terbaru, konten eksklusif, serta berbagai fitur yang akan membuat mereka selalu terdepan. Kami berharap dapat memperluas kerjasama dengan Samsung dan memberikan pengalaman lebih baik bagi para penggemar game dan esports di seluruh dunia," timpal CEO ONE Esports Carlos Alimurung. (RO/Z-1)