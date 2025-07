Teknologi Digital Wujudkan Kemudahan dalam Layanan Pembiayaan

Peluncuran FIFGO(MI/RM Zen)

DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan. Untuk itu diperlukan sebuah layanan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial secara resmi meluncurkan aplikasi FIFGO. Peluncuran wajah baru platform digital perseroan itu dilakukan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (26/07).

Menurut CEO FIFGROUP Siswadi, ini bentuk respons perseroan atas kebutuhan pelanggan terhadap layanan yang lebih praktis dan personal. Konsumen dapat mengakses segala bentuk informasi maupun layanan yang ada di FIFGROUP, selain layanan fisik yang telah tersebar di 1.800 cabang di seluruh Indonesia.

Baca juga : Ramaikan Ulang Tahun FIFGROUP 35th Localicious, Moxa Tawarkan Hadiah Utama Honda Beat

"Kami berkembang dan besar karena pelanggan. Dengan peluncuran aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para konsumen baru, konsumen sekarang maupun konsumen yang akan datang", ungkap Siswadi.

FIFGO merupakan singkatan dari FIF on the Go, dirancang untuk memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Dilengkapi dengan antarmuka yang lebih segar, modern, serta menawarkan berbagai fitur unggulan, seperti simulasi kredit, layanan pengaduan konsumen, pelacakan status pengajuan kredit, hingga kemudahan pembayaran angsuran.

Di tempat yang sama, Customer Relationship Management and Digital Division Head FIFGROUP, Joni Citradinata, menyampaikan FIFGO yang memiliki tagline "Semua Layanan FIFGROUP dalam Satu Genggaman" ini merupakan transformasi dari FIFGROUP Mobile Customer (FMC), aplikasi sebelumnya yang telah diunduh oleh lebih dari 5,1 juta pengguna.

Baca juga : Fazz Agen Bawa Truk ATM Pengganda Uang Sambangi Kota Bogor

“Melalui aplikasi ini, perseroan berusaha menghadirkan solusi keuangan yang semakin dekat dan relevan dengan kebutuhan pelanggan, serta memastikan seluruh layanan FIFGROUP bisa diakses dengan lebih mudah dan cepat. Ini adalah komitmen kami untuk mendekatkan diri kepada pelanggan dengan memberikan pengalaman layanan keuangan yang cepat, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Fitur di website

Selain itu, FIFGO kini hadir secara lebih komprehensif berkat integrasi penuh dengan situs resmi FIFGROUP, fifgroup.co.id, yang juga telah diperbarui dengan tampilan baru serta penambahan berbagai fitur menarik. Integrasi ini memungkinkan pelanggan mengakses berbagai layanan secara fleksibel melalui berbagai perangkat.

Salah satu fitur unggulan yang dihadirkan melalui integrasi ini adalah FIFGROUP SOLUSI (Sistem Online Layanan Pengaduan Terintegrasi). Melalui fitur ini, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan, memantau status penanganan, hingga mengajukan permohonan informasi secara mandiri dan real-time.

Kemudahan lain juga dihadirkan melalui integrasi AstraPay dalam aplikasi FIFGO. Pelanggan kini bisa langsung melakukan pembayaran angsuran dengan lebih praktis. Setiap transaksi juga memberikan keuntungan tambahan berupa AstraPoints yang dapat ditukarkan dengan voucher menarik dari berbagai merchant pilihan.

Tidak hanya bagi pelanggan, melalui menu Rise Career – Growing at FIFGROUP yang tersedia di website FIFGROUP, calon pelamar kerja dapat dengan mudah mengakses informasi lowongan, mengunggah lamaran, dan mengikuti proses rekrutmen secara mandiri.

Dengan peluncuran FIFGO, FIFGROUP berharap dapat memberikan layanan pembiayaan unggul dan solusi keuangan yang lebih dekat dan praktis bagi masyarakat Indonesia. (Zen/M-3)