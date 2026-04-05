Preview Persik Kediri vs Persijap Jepara: Sejumlah Pilar Pemain Kembali Merumput Incar 3 Poin

LAGA tim papan tengah Persik Kediri vs Persijap Jepara dalam lanjutan Liga Superleague 2025/2026 dijadwalkan Senin (6/4) sore di Stadion Brawijaya, Kota Kediri diperkirakan berlangsung menarik, karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin setelah pemain pilar kembali dapat dimainkan.

Masih berada di papan tengah, Persik Kediri saat ini berada di 12 klasmen dengan mengantongi 29 poin dari 8 kali menang, 5 kali seri dan 12 kali menang, sedangkan Persijap Jepara berada di urutan 14 klasmen dengan memiliki 21 poin dari 5 kali menang, 6 kali seri dan 14 kali kalah, membuat keduanya masih berjuang mencari posisi aman.

Pertemuan kedua musim kompetisi Liga Superleague 2025/2026 pada Senin (6/4) besok, baik Persik Kediri berjuluk Macan Putih maupun Persijap Jepara berjuluk Laskar Kalinyamat sama-sama mengincar kemenangan hingga dapat menambah 3 poin, sehingga keduanya diperkirakan akan menurunkan kekuatan penuh.

Penghadapi pertandingan pekan ke-26 Liga Superleague, Persijap Jepara mematangkan persiapan untuk tandang ke Kediri dengan latihan keras, sejumlah pemain yang sebelumnya absen karena cidera dan terkena akumulasi kartu seperti Sudi Abdallah, Najeeb Yakubu hingga Tiri Ajan diturunkan mendukung perjuangan Carlos Franca dan kawan-kawan.

Sedangkan Persik Kediri sebagai tuan rumah yang dipastikan tidak mau kalah dihadapan suporternya, diperkirakan juga memainkan sejumlah pemain seperti Rendy Sanjaya, Rezaldi Hehanusa dan Telmo Castanheira yang sebelumnya menepi. "Dengan kembalinya merumput tiga pemain ini semakin membuka peluang menang," kata Pelatih Persik Kediri Marcos Reina.

Menghadapi pertandingan Senin (6/4) besok, menurut Marcos Reina, tidak akan mudah karena Persijap Jepara telah mengalami banyak perubahan dan kini tampil sebagai tim yang berbeda dibanding awal musim, sehingga seluruh pemain Persik Kediri yang akan diturunkan untuk waspada dan tidak menganggap enteng lawan.

"Persijap sekarang bukan tim yang sama seperti pada awal musim, tetapi skuad yang berbeda dan mereka merupakan tim yang bagus dengan pemain yang sangat bagus," ujar Marcos Reina saat sesi latihan mempersiapkan timnya.

Kualitas individu pemain Persijap Jepara saat ini sangat bagus, ungkap Marcos Reina, sehingga sering membuat barisan lawan berbahaya, sehingga pertandingan ini tidak akan dapat dilalui secara mudah. "Saya tidak peduli posisi mereka di klasemen, terapi kualitas skuad Persijap Jepara mampu berkompetisi dengan tim lain," imbuhnya.

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos jelang keberangkatan tandang ke Kediri mengatakan dengan pulihnya danbdaoat kembali dimainkan sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cidera dan terkena akumulasi kartu, membuat tim Laskar Kalinyamat semakin solid dan percaya diri untuk dapat membawa pulang 3 poin.

"Pertandibgan besok harus dapat hasil terbaik, semua persiapan telah kita lakukan baik kebugaran fisik, teknik maupun kondisi mental pemain sangat siap menghadapi Persik Kediri," kata Mario Lemos.

Menurut Mario Lemos meskipun masih bertumpu kepada Carlos Franca dan kawan-kawan untuk membawa pulang hasil terbaik, kehadiran sejumlah pemain pilar untuk kembali merumput memberikan energi positif bagi seluruh pemain Persijap Jepara untuk dapat menenangkan setiap pertandingan yang masih menyisakan 9 kali laga di musim kompetisi ini

"Kami tidak ingin kecolongan, posisi kami belum aman sehingga berharap dapat menenangkan setiap pertandingan di sisa musim ini," tambahnya. (H-2)