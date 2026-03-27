Turki vs Rumania 1-0: Selangkah Lagi Ay-Yildizlilar Menuju Piala Dunia!

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Turki kini berada di ambang sejarah. Kemenangan tipis 1-0 atas Rumania di Stadion Tüpra?, Istanbul, memastikan langkah Ay-Yildizlilar ke babak final play-off kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini membawa Turki hanya berjarak satu kemenangan lagi dari penampilan perdana mereka di putaran final sejak meraih peringkat ketiga pada edisi 2002 silam.
Bermain di hadapan pendukung sendiri yang fanatik, Turki langsung mengambil kendali permainan. Setiap sentuhan bola pemain Rumania disambut siulan dan sorakan ejekan yang memenuhi stadion. Ferdi Kadioglu tampil energetik di sisi kiri, berulang kali menusuk pertahanan lawan meski belum membuahkan peluang bersih di awal laga.
Rumania, yang tidak pernah menang dalam laga tandang selama 12 bulan terakhir, sebenarnya sempat memberikan perlawanan. Ianis Hagi menyia-nyiakan peluang emas setelah gagal menendang bola dengan sempurna di dalam kotak penalti. Tak lama berselang, Vlad Dragomir sempat menggetarkan tiang gawang Turki, meski wasit akhirnya menyatakan posisi tersebut offside.
Menjelang akhir babak pertama, Arda Guler hampir memecah kebuntuan setelah menerima umpan tarik dari Kenan Yildiz, namun sepakan melengkungnya masih melambung tipis di atas mistar.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53. Arda Guler menunjukkan visinya dengan mengirimkan umpan panjang akurat yang membelah pertahanan Tricolorii. Ferdi Kadioglu yang melakukan lari tepat waktu berhasil menjangkau bola dan dengan tenang menyarangkannya di antara kaki kiper Ionut Radu.
Tertinggal satu gol, Rumania mencoba bereaksi. Namun, Turki justru nyaris menggandakan keunggulan lewat aksi individu Kenan Yildiz yang tendangannya membentur mistar gawang. Drama kembali terjadi saat tembakan Valentin Mihaila mengenai tiang gawang Turki. Sial bagi Rumania, posisi Mihaila sudah lebih dulu terjebak offside.
Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 tetap bertahan. Kekalahan ini memastikan Rumania harus menunggu setidaknya empat tahun lagi untuk kembali ke panggung dunia, memperpanjang absennya mereka yang kini mencapai 28 tahun.
Sebaliknya, bagi Turki, ini adalah kemenangan kedelapan dari 11 laga kandang terakhir mereka. Kini, pasukan Turki bersiap melakoni laga hidup-mati di partai tandang melawan Slovakia atau Kosovo demi mengamankan satu tiket ke putaran final Piala Dunia. (Flash Score/Z-2)
