KEAJAIBAN terjadi di Estádio José Alvalade saat Sporting Lisbon menjamu Bodo/Glimt dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Leoes berhasil melakukan comeback luar biasa dengan menang 5-0, sekaligus membalikkan agregat menjadi 5-3.
Kekalahan 0-3 di Norwegia pada laga leg pertama tampaknya tidak meruntuhkan mental skuat asuhan Rui Borges. Tampil di depan pendukung sendiri, Sporting langsung mengurung pertahanan Bodo/Glimt sejak awal laga.
Kran gol Sporting dibuka oleh bek tengah Goncalo Inacio pada menit ke-34. Memanfaatkan umpan lambung Francisco Trincao dari situasi bola mati, Inacio menyundul bola dengan akurat yang tak mampu dihalau kiper Nikita Haikin. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Di babak kedua, Sporting meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-61, Pedro Goncalves mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan mendatar setelah menerima assist dari Luis Suarez.
Sporting menyamakan skor agregat pada menit 79 usai mendapatkan hadiah penalti setelah Luis Suarez dilanggar di area terlarang. Luis Suarez yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan tenang, mengubah skor menjadi 3-0 dan menyamakan agregat menjadi 3-3.
Akibat skor agregat yang imbang 3-3, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu.
Saat babak tambahan waktu baru berjalan dua menit, Bodo/Glimt tampak kehilangan konsentrasi. Maximiliano Araujo membawa Sporting unggul 4-0 pada menit ke-92.
Sporting akhirnya mengunci kemenangan menjadi 5-0 lewat gol pemain muda Rafael Ferreira Nel di masa injury time perpanjangan waktu (120+1').
Dengan hasil ini, Sporting Lisbon berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions 2026 dengan skor agregat 5-3. Ini merupakan pencapaian bersejarah bagi klub asal Portugal tersebut setelah berhasil membalikkan defisit tiga gol di kompetisi kasta tertinggi Eropa
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Sporting CP butuh keajaiban di Jose Alvalade untuk kejar defisit 3 gol dari Bodo/Glimt.
Kekalahan 0-3 pada leg pertama di markas Bodo/Glimt tidak menenggelamkan motivasi Sporting untuk lolos ke perempat final Liga Champions musim ini.
Sporting CP butuh keajaiban di Estádio José Alvalade untuk membalikkan defisit 0-3 dari kuda hitam Norwegia, Bodo/Glimt, di 16 besar Liga Champions.
Jika mampu mempertahankan keunggulan pada leg kedua di Portugal pekan depan, mereka berpeluang menghadapi pemenang duel antara Bayer Leverkusen dan Arsenal.
Bodo/Glimt melanjutkan dongeng di Liga Champions setelah menggilas Sporting CP 3-0 pada leg pertama 16 besar di Aspmyra Stadion.
