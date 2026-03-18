Pelatih Sporting Tegaskan Sudah Merasakan Aura Kebangkitan Jauh Sebelum Kick-off

Pelatih Sporting Lisbon Rui Borges(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

DI balik kemenangan telak 5-0 Sporting CP atas Bodo/Glimt di laga leg kedua 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB, terdapat sosok Rui Borges yang berhasil menyuntikkan mentalitas pemenang.

Pelatih Leoes tersebut menegaskan bahwa keberhasilan membalikkan agregat dari tertinggal tiga gol menjadi keunggulan 5-3 bukan sekadar persoalan strategi di atas kertas, melainkan kemenangan energi kolektif.

Borges mengungkapkan bahwa aura kebangkitan sudah ia rasakan jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Baginya, komitmen para pemain untuk tampil berbeda di leg kedua babak 16 besar ini terlihat jelas sejak sesi latihan perdana pasca kekalahan di leg pertama.

Baca juga : Sporting Lisbon vs Bodo/Glimt: Comeback Dramatis Antarkan Leoes ke Perempat Final Liga Champions

Energi dan Koneksi Antarpemain

Menurut Borges, kualitas lawan sebenarnya sudah mereka petakan dengan baik, namun kunci utamanya adalah bagaimana Sporting mampu menampilkan identitas aslinya di hadapan publik sendiri.

“Kami tahu kualitas terbaik Bodo/Glimt, tetapi kami juga menunjukkan versi terbaik Sporting. Saya merasakan sejak kembali berlatih, tim ini sangat terhubung. Energinya berbeda, keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda begitu besar," ujar Borges, dikutip dari laman UEFA.

Ia menyoroti bahwa determinasi dan intensitas yang dibawa anak asuhnya ke lapangan adalah faktor pembeda. Hal ini terbukti dengan dominasi Sporting sejak awal laga yang dimulai dengan gol pembuka Gonçalo Inacio, hingga eksekusi penalti krusial Luis Suárez yang memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.

Baca juga : Sporting vs Bodo/Glimt: Misi Berat Singa Lisbon di Jose Alvalade

Peran Vital Suporter di Lisbon

Selain faktor internal tim, Borges memberikan kredit khusus kepada para pendukung Sporting di Stadion Jose Alvalade. Baginya, atmosfer stadion malam itu menciptakan tekanan mental yang hebat bagi lawan sekaligus menjadi "bahan bakar" tambahan bagi pasukannya untuk terus menekan selama 120 menit.

“Dengan dukungan fans, saya merasa ini akan menjadi malam yang berbeda. Bahkan jika kami hanya menang 2-0, saya tetap sangat bangga. Ini bukan sekadar soal taktik, tetapi keyakinan, determinasi, dan intensitas yang kami bawa ke pertandingan,” tegasnya.

Kemenangan Mentalitas

Perubahan mentalitas ini membuahkan hasil manis di babak tambahan. Gol dari Maximiliano Araujo dan Rafael Nel menjadi bukti sahih bahwa Sporting memiliki ketangguhan mental untuk menyelesaikan misi mustahil.

Kemenangan ini tidak hanya mengantar Sporting ke babak perempat final, tetapi juga mengukuhkan reputasi Rui Borges sebagai pelatih yang mampu mengelola tekanan besar di panggung tertinggi Eropa.

Dengan agregat akhir 5-3, Sporting kini menatap babak delapan besar dengan kepercayaan diri yang telah pulih sepenuhnya. (Z-1)