STADION jose Alvalade menjadi saksi bisu keajaiban sepak bola pada Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Sporting Lisbon berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menghancurkan wakil Norwegia, Bodo/Glimt, dengan skor telak 5-0 melalui babak perpanjangan waktu.
Kemenangan ini terasa sangat manis sekaligus heroik. Pasalnya, skuad asuhan Rui Borges tersebut sempat berada di ambang eliminasi setelah kalah 0-3 pada leg pertama di markas Bodo/Glimt pekan lalu. Namun, dengan dukungan penuh suporter tuan rumah, Sporting berhasil membalikkan keadaan dan unggul agregat 5-3.
Sporting langsung tancap gas sejak menit awal. Goncalo Inacio membuka harapan lewat golnya di menit ke-34. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya Pedro Goncalves (61') dan penalti Luis Suarez (78') membuat agregat menjadi imbang 3-3, sekaligus memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.
Di masa extra time, mental juara Sporting berbicara. Maximiliano Araujo mencetak gol keempat pada menit ke-92, sebelum pemain pengganti Rafael Nel mengunci kemenangan menjadi 5-0 di menit ke-120+1. Bodo/Glimt yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen akhirnya harus mengakui keunggulan pengalaman sang juara Portugal.
Sporting Lisbon kini resmi masuk dalam "klub elite" tim-tim yang mampu bangkit dari kekalahan tiga gol atau lebih di leg pertama fase gugur Liga Champions:
|Statistik Kunci
|Sporting CP
|Bodo/Glimt
|Skor Akhir
|5
|0
|Penguasaan Bola
|65%
|35%
|Total Tembakan
|38
|6
Dengan hasil ini, Sporting Lisbon berhak melaju ke babak perempat final dan menunggu hasil undian UEFA untuk menentukan lawan mereka selanjutnya di kompetisi kasta tertinggi klub Eropa tersebut.
