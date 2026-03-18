Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Basuki Eka Purnama
18/3/2026 05:59
Sporting Lisbon Menggila! Hancurkan Bodo/Glimt 5-0, Ukir Sejarah Comeback di Liga Champions 2026
Para pemain Sporting Lisbon melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bodo/Glimt di laga leg kedua 16 besar Liga Champions.(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

STADION jose Alvalade menjadi saksi bisu keajaiban sepak bola pada Rabu (18/3/2026) dini hari WIB. Sporting Lisbon berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026 setelah menghancurkan wakil Norwegia, Bodo/Glimt, dengan skor telak 5-0 melalui babak perpanjangan waktu.

Kemenangan ini terasa sangat manis sekaligus heroik. Pasalnya, skuad asuhan Rui Borges tersebut sempat berada di ambang eliminasi setelah kalah 0-3 pada leg pertama di markas Bodo/Glimt pekan lalu. Namun, dengan dukungan penuh suporter tuan rumah, Sporting berhasil membalikkan keadaan dan unggul agregat 5-3.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Total Leões

Sporting langsung tancap gas sejak menit awal. Goncalo Inacio membuka harapan lewat golnya di menit ke-34. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya Pedro Goncalves (61') dan penalti Luis Suarez (78') membuat agregat menjadi imbang 3-3, sekaligus memaksa laga berlanjut ke babak tambahan.

Baca juga : Mimpi Bodo/Glimt Kandas di Lisbon, Kjetil Knutsen: Kami Kehilangan Jati Diri

Di masa extra time, mental juara Sporting berbicara. Maximiliano Araujo mencetak gol keempat pada menit ke-92, sebelum pemain pengganti Rafael Nel mengunci kemenangan menjadi 5-0 di menit ke-120+1. Bodo/Glimt yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen akhirnya harus mengakui keunggulan pengalaman sang juara Portugal.

Daftar Tim yang Pernah Overturn Defisit 3 Gol di Liga Champions

Sporting Lisbon kini resmi masuk dalam "klub elite" tim-tim yang mampu bangkit dari kekalahan tiga gol atau lebih di leg pertama fase gugur Liga Champions:

  • Deportivo La Coruna (2003/2004): Kalah 1-4, Balas 4-0 vs AC Milan.
  • AS Roma (2017/2018): Kalah 1-4, Balas 3-0 vs Barcelona.
  • Liverpool (2018/2019): Kalah 0-3, Balas 4-0 vs Barcelona.
  • Sporting CP (2025/2026): Kalah 0-3, Balas 5-0 vs Bodo/Glimt.
Statistik Kunci Sporting CP Bodo/Glimt
Skor Akhir 5 0
Penguasaan Bola 65% 35%
Total Tembakan 38 6

Dengan hasil ini, Sporting Lisbon berhak melaju ke babak perempat final dan menunggu hasil undian UEFA untuk menentukan lawan mereka selanjutnya di kompetisi kasta tertinggi klub Eropa tersebut.



Editor : Basuki Eka Purnama
