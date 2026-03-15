Hamburg vs FC Koln: Hamburg dan FC Koln Berbagi Angka, Duel Tim Promosi Berakhir Imbang 1-1

PERTEMUAN dua tim promosi di Bundesliga antara Hamburg dan FC Koln berakhir tanpa pemenang. Bertanding di hadapan publik sendiri, Hamburg dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tim tamu. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif FC Koln yang kini belum mencicipi kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir mereka.

Laga yang mengisi slot waktu utama Sabtu malam ini awalnya berjalan dengan tempo lambat. Peluang berarti baru tercipta di pertengahan babak pertama saat pemain Koln, Said El Mala, menusuk dari sisi kiri. Namun, tembakan melengkungnya masih bisa diblok oleh Jordan Torunarigha sehingga hanya menghasilkan ancaman yang minim.

Saling Balas di Akhir Babak Pertama

Kebuntuan pecah pada menit ke-39 melalui sebuah momen jenius. Bek Hamburg, William Mikelbrencis, melepaskan umpan lambung akurat yang membelah lini pertahanan Koln. Fabio Vieira yang lolos dari pengawalan melepaskan tendangan lob cantik yang melewati kiper Marvin Schwabe untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Baca juga : FC Köln vs Borussia Dortmund: Dortmund Menang 2-1 di Markas FC Köln, Beier & Guirassy Jadi Pahlawan

Namun, keunggulan Hamburg tidak bertahan lama. Koln memberikan respons instan sesaat sebelum turun minum. Berawal dari upaya Isak Bergmann Johannesson yang ditepis oleh Daniel Heuer Fernandes, Koln mendapatkan sepak pojok. Said El Mala yang berdiri bebas di tiang jauh berhasil menyambut bola dengan sundulan terukur untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tepat sebelum jeda.

Minim Peluang di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pelatih Koln, Lukas Kwasniok, mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan Linton Maina. Pemain pengganti tersebut hampir memberikan dampak instan lewat tembakan keras dari tepi kotak penalti, namun bola masih melambung tipis di atas mistar.

Setelah peluang tersebut, pertandingan kembali ke pola awal dengan minimnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Kedua tim tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan masing-masing. Hingga peluit panjang berbunyi, skor imbang tetap tidak berubah.

Situasi di Klasemen

Hasil imbang ini menempatkan FC Koln di posisi ke-13, hanya terpaut satu poin dari zona play-off degradasi. Posisi mereka masih jauh dari kata aman mengingat ketatnya persaingan di papan bawah. Sementara itu, Hamburg berada di posisi yang lebih stabil di papan tengah, meski mereka harus meratapi kegagalan menembus posisi sepuluh besar akibat kehilangan dua poin di kandang sendiri. (Flash Score/Z-2)