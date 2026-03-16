Hikiniku to Come, ‘Freshly Grilled Hamburg Restaurant’ dari Jepang akan Buka Restoran Pertamanya di Jakarta

RESTORAN hamburg asal Tokyo ini resmi membuka gerai pertamanya di Pondok Indah Mall 5, Jakarta, menghadirkan pengalaman bersantap yang menekankan ‘just made’ moments dengan konsep grilling theatre. Restoran ini memanggang hamburg langsung di depan tamu, membawa pengalaman bersantap yang penuh kelezatan, tidak hanya rasa, namun juga aroma dan keramahtamahan khas Jepang.

Begitu memasuki restoran, perhatian langsung tertuju pada grilling theatre, yaitu counter seating yang mengelilingi grilling area. Aktivitas memanggang dilakukan langsung di hadapan setiap tamu. Daging dibentuk dan dipanggang satu per satu di atas arang dengan waktu dan panas yang presisi, menyebarkan aroma hangat dan lezat dalam ruang bersantap. Suasananya tenang namun terasa akrab dan hidup, di mana setiap tamu dapat menikmati setiap gigitan yang hangat dari awal sampai akhir.

Didirikan di Kichijoji, Tokyo pada 2020, Hikiniku to Come membawa pengalaman bersantap hamburg dengan konsep just made. “Saya suka hamburg, selalu suka,” ujar Shohei Yamamoto, pendiri Hikiniku to Come, saat ditemui di sela-sela peluncuran Hikiniku to Come PIM 5.

“Tidak sama dengan hamburger, hamburg adalah ground beef steak yang populer di Jepang. Hamburg terlezat adalah yang disantap langsung setelah dipanggang, yang dibuat dari ground beef berkualitas yang segar. Sebelum Hikiniku to Come, saya tidak dapat menemukan freshly grilled hamburg di restoran; saya hanya bisa menikmatinya di rumah. Jadi saya berpikir, orang-orang seharusnya dapat menikmati freshly grilled hamburg yang lezat di mana saja. Inilah awal mula Hikiniku to Come,” lanjut Yamamoto.

Hikiniku to Come secara literal berarti daging giling dan nasi, merefleksikan konsep freshly grilled hamburg yang dinikmati dengan nasi hangat yang mengepul. Konsep ini dicintai tidak hanya oleh masyarakat Jepang, namun juga turis internasional. Empat restorannya di Jepang selalu penuh antrean dan reservasi harus dilakukan jauh-jauh hari. Popularitas ini mendorong ekspansi ke sejumlah negara lain, termasuk Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Filipina, dan Cina, sebelum akhirnya memasuki pasar Indonesia.

Adalah Boga Group, salah satu jaringan restoran terbesar di Indonesia, yang membawa Hikiniku to Come ke tanah air. Kusnadi Rahardja, President Director Boga Group, mengaku jatuh cinta dengan merek ini pada gigitan pertama. “Awalnya saya mendapat rekomendasi dari beberapa teman yang sangat terkesan dengan Fresh Wagyu Hamburg-nya yang juicy dan tasty. Saya khusus terbang ke Jepang untuk mencobanya secara langsung. Ternyata benar, ini adalah hamburg terbaik yang pernah saya coba dan saya langsung bertekad untuk menghadirkannya di Indonesia,” ungkap Kusnadi.

Lebih lanjut, Yamamoto menjelaskan bahwa kelezatan hamburg ini dihasilkan melalui filosofi "3 Just Made". Yang pertama adalah Just Ground, yakni pemilihan kualitas daging wagyu yang digiling segar setiap pagi dalam suhu terkontrol. Kedua adalah Just Grilled, di mana tamu menyaksikan langsung proses pemanggangan di atas arang. Ketiga adalah Just Cooked, yaitu penggunaan nasi pulen khas Jepang yang dimasak dalam Hagama Pot (teknik tradisional) secara kontinu untuk memastikan nasi selalu hangat dan wangi saat disajikan.

Alih-alih mengejar variasi menu, Hikiniku to Come memilih berfokus hanya pada satu menu utama: Hamburg Rice Set. “Menu dibuat simpel namun penuh komitmen. Bukan tentang banyak pilihan, tapi bagaimana menghadirkan satu pengalaman makan yang dieksekusi dengan sangat baik dan terasa benar-benar istimewa,” tambah Kusnadi. (H-2)