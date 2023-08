Guardiola Menangkan Gelar Pelatih Terbaik UEFA

PELATIH Manchester City Pep Guardiola terpilih sebagai pelatih terbaik, UEFA Mens Coach of the Year 2022/2023 usai membawa The Citizens meraih treble.

Pelatih berusia 52 tahun itu mengalahkan pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dan pelatih Napoli Luciano Spalletti, tulis laman resmi UEFA, Jumat (1/9).

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengantarkan Manchester City memenangkan treble untuk pertama kali dengan menjuarai Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champion.

Guardiola meraih treble untuk kedua kalinya sepanjang karier sebagai pelatih usai pada musim 2009/2010 membawa Barcelona memperoleh treble.

Di musim ini, The Citizens tampil impresif di bawah taktikal Guardiola dengan mencatatkan 151 gol di semua kompetisi dengan rerata 2,5 gol per pertandingan.

Guardiola mencatatkan rekor menjadi pelatih pertama yang memenangkan Piala Super Eropa dengan tiga klub yang berbeda.

Berikut hasil voting pelatih terbaik UEFA: