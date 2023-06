GELANDANG AC Milan Sandro Tonali dikabarkan merapat ke Newcastle United dengan biaya transfer senilai 70 juta euro.

"Sandro Tonali ke Newcastle, here we go! Kesepakatan untuk biaya 70 juta euro dengan add-ons. Milan juga akan memiliki klausul penjualan," tulis pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, seperti dilansir dari Antara.

Pesepak bola 23 tahun itu akan menandatangani kontrak enam tahun sampai 2029 dengan gaji 7 juta euro dan tambahan 2 juta euro.

Didatangkan dari Brescia pada musim 2020-2021, Tonali telah menjadi tulang punggung tim yang bermarkas di San Siro itu di lini tengah dengan bermain sebanyak 130 kali di seluruh kompetisi, mencetak tujuh gol dan 13 assists.

Pemain kelahiran 8 Mei 2000 itu juga menjadi aktor penting Milan ketika meraih scudetto 2021-2022 yang saat itu mencatat 36 penampilan di Seri A Italia, mencetak lima gol dan tiga assists.

Kabar kesepakatan Tonali dan Newcastle dikonfirmasi langsung oleh agennya yaitu Giuseppe Riso.

"Sulit untuk menolak tawaran besar untuk klub dan pemain. Kami menyetujui semua persyaratan untuk Tonali dengan Newcastle dan kedua klub sedang menyelesaikan kesepakatan," kata Riso.

Riso mengatakan, kesepakatan ini menurutnya sangat luar biasa dan Tonali menjadi proyek sempurna untuk tim yang finish pada posisi keempat Liga Primer Inggris 2022-2023 tersebut.

"Ini kesepakatan yang luar biasa, Newcastle adalah proyek yang sempurna untuk Tonali," lanjutnya. (Z-6)