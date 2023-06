Profil Leandro Paredes, Pembobol Gawang Indonesia dalam Laga FIFA Matchday

LEANDRO Paredes, 28, menjadi pembobol gawang timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday dengan timnas Argentina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6) malam.

Gol spektakuler tersebut diciptakannya pada menit ke-38 pertandingan di babak pertama dan berhasil mencetak skor 1-0 untuk Argentina.

Kenapa spektakuler? Sebab, Paredes melepas tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti, tembakannya begitu akurat hingga menjebol sisi kiri Ernando, sang kiper dari Indonesia.

Baca juga : Indonesia Harus AKui Keunggulan Tim Juara Dunia, Kebobolan Dua Gol Tanpa Balas

Banyak warga net Indonesia yang menyebut Paredes tersebut adalah gol kelas dunia yang istimewa. Siapakah Leandro Paredes? Berikut ini profilnya.

Dilansir dari laman soccerway, Leandro Paredes adalah seorang gelandang Juventus yang telah mengambil bagian dalam sejumlah besar pertandingan Serie A mereka di musim 2022/2023.

Baca juga : Lakukan Rotasi dan Eksperimen Formasi, Argentina Janjikan Permainan Menarik

Leandro Paredes bersama dengan trofi kemenangan saat Timnas Argentina memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. (Sumber : Instagram @leoparedes20)

Leandro Paredes (kiri) dan Lionel Messi saat merayakan kemenangan Timnas Argentina dari Prancis pada Piala Dunia 2022 di Qatar. (Sumber : AFP/Jewel Samad)

Paredes membuat 25 penampilan secara keseluruhan dan mengumpulkan waktu bermain selama 966 menit. Dia telah dipilih dalam starting XI dalam delapan dari penampilan ini di 38 pertandingan mereka dan sebagian besar dimainkan dari bangku cadangan dalam 17 kesempatan.

Penampilan terakhir di Serie A yang dilakukan Paredes terjadi pada 28 Mei 2023 saat Juventus bertemu Milan. Pertandingan yang dia mainkan selama 27 menit saat kalah 1-0. Total, ia telah mencetak satu gol Serie A pada musim 2022/2023. Dia telah diperlihatkan tujuh kartu kuning oleh wasit, serta dikeluarkan dari lapangan satu kali.

Di Ligue 1 musim lalu, Paredes tampil dalam 15 pertandingan untuk Paris Saint-Germain, mencetak satu gol dan memberikan dua assist. Paredes pindah ke Juventus dengan status pinjaman pada Agustus 2022 dari Paris Saint-Germain.

Selama di PSG, dia telah membuat total 72 penampilan liga, mencetak dua gol dan memberikan delapan assist, setelah bergabung dengan klub pada Januari 2019 dari Zenit.

Jejak Leandro Paredes

Juventus FC (31/8/2022 - 30/6/2023)

Argentina (1/1/2017 - ongoing)

Paris Saint-Germain FC (1/7/2023 - ongoing)

Paris Saint-Germain FC (29/1/2019 - 31/8/2022)

FK Zenit St. Petersburg (1/7/2017 - 29/1/2019)

AS Roma (1/7/2016 - 30/6/2017)

Empoli FC (31/8/2015 - 30/6/2016)

AS Roma (01/7/2015 - 31/8/2015)

AS Roma (19/7/2014 - 30/6/2015)

AC Chievo Verona (29/1/2014 - 19/6/2014)

Argentina Under 17 (1/3/2011 - 15/6/2011)

CA Boca Juniors (1/7/2010 - 29/1/2014)

Awal karir

Leandro Daniel Paredes memulai karir Serie A untuk Chievo pada 4 Mei 2014 silam, bermain 15 menit sebagai pemain pengganti melawan Torino dalam usia 19 tahun 309 hari. Dia pertama kali bermain dalam pertandingan Serie A untuk tim Juventus saat ini selama pertemuan mereka melawan Fiorentina pada 3 September 2022.

Sejauh ini dalam kariernya di Serie A, ia telah tampil dalam 96 pertandingan di kompetisi tersebut, dengan torehan tujuh gol dan dua assist. Paredes juga pernah dikeluarkan satu kali, dengan 24 kartu kuning dikumpulkan secara keseluruhan. (Z-4)