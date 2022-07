Le Minerale sebagai Broadcast Sponsor SCM di Piala Dunia

PESTA sepak bola empat tahunan yang mempertemukan timnas terbaik dari belahan penjuru dunia FIFA World Cup Qatar 2022 sangat dinantikan kehadirannya, termasuk para penggemar bola Indonesia. Tahun ini, SCM (Surya Citra Media Tbk) yang berada di bawah naungan Emtek Group memegang hak siar tayang FIFA World Cup Qatar 2022.

Kesiapan SCM Grup untuk menyiarkan secara eksklusif FIFA World Cup Qatar 2022 mendapat dukungan penuh dari Le Minerale. Direktur Programming SCM Harsiwi Achmad menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan komitmen yang diberikan Le Minerale sebagai salah satu Broadcast Sponsors FIFA World Cup Qatar 2022.

"Le Minerale ialah produk nasional yang telah merambah ke pasar luar negeri, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura. Karenanya, SCM Group percaya kualitas Le Minerale yang berstandar internasional layak menjadi sponsor tayangan FIFA World Cup Qatar 2022 skala dunia. Apalagi event ini banyak dinantikan oleh banyak pihak," ucapnya.

Keterlibatan Le Minerale dalam event pesta sepak bola empat tahunan skala dunia itu sebagai platinum broadcast sponsor. Le Minerale akan menemani penikmat sepak bola Tanah Air di setiap tayangan FIFA World Cup Qatar 2022 yang tersebar di media multiplatform SCM mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, Indosiar, O Channel, hingga layanan OTT (over the top) Vidio. "Kami yakin program ini akan ditonton jutaan orang. Oleh karenanya, melalui kerja sama ini, SCM Group dan Le Minerale sekaligus mengampanyekan Pilihan Sehat dalam menikmati rangkaian tayangan yang akan berlangsung di November hingga Desember ini dengan tetap menjaga kebugaran tubuh selama menonton dengan Le Minerale," ungkap Harsiwi Achmad.

SCM Group percaya bahwa Le Minerale merupakan air mineral berkualitas, terjamin sehat dan bersih, memiliki rasa yang lebih segar, sangat tepat dipilih untuk menemani penikmat sepak bola di Tanah Air agar kebugaran tubuh selalu terjaga. "Selain atlit atau para pemain yang aktif berolahraga, kita juga harus menjaga kebugaran tubuh, termasuk ketika menonton, apalagi ketika aktivitas kita akan sampai lewat dini hari. Oleh karenanya, kami percaya Le Minerale dapat menjadi pilihan sehat yang tepat," ujar Harsiwi Achmad lagi.

Le Minerale ialah air mineral berkualitas yang dikemas secara higienis dengan tiga lapis proteksi. "Pertandingan olahraga mengalami evolusi, mulai dari sekadar pertandingan kini menjadi suatu media untuk menerapkan pola hidup sehat. Oleh sebab itu, sesuai dengan misi untuk menjadi pilihan sehat masyarakat Indonesia, Le Minerale berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga termasuk sepak bola, baik skala nasional maupun internasional," ujar Febri Satria Hutama, Marketing Director Le Minerale.

Menyebarkan perilaku hidup sehat inilah yang menjadi misi Le Minerale. "Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada SCM Group atas kesempatan yang diberikan. Sebagai salah satu broadcast sponsor, kami bukan hanya ingin turut meramaikan tayangan kelas dunia, tetapi sekaligus menyebarkan semangat hidup sehat kepada masyarakat Indonesia," lanjut Febri.

Menjadi bagian dari momen akbar yang dinanti banyak penikmat sepak bola, FIFA World Cup Qatar 2022, Le Minerale yakin misinya dapat tercapai. "Dengan hadir di setiap tayangan, kami juga ingin senantiasa mengingatkan penikmat sepak bola untuk terus menjaga kecukupan air mineral dengan menjadikan Le Minerale sebagai pilihan menonton yang lebih sehat," ujar Febri.

Le Minerale mengandung mineral esensial yang sehat untuk tubuh dan sekaligus menghasilkan rasa yang lebih segar. "Rasa segar Le Minerale kami harap dapat membangkitkan kesegaran dan sekaligus menjaga kebugaran selama menyaksikan euforia skala dunia," jelasnya lagi. (RO/OL-14)