Ibrahimovic Pimpin Milan Lawan Manchester United di 16 Besar

ZLATAN Ibrahimovic akan menjalani reuni kecil dengan Manchester United berdasarkan hasil undian babak 16 besar Liga Europa yang dilakukan UEFA, Jumat (26/2)

Ibrahimovic sempat mengantarkan MU menjuarai Liga Europa 2016/17 dan kali ini ia akan menghadapi sejumlah bekas rekan-rekannya mengenakan seragam AC Milan

Milan melaju ke babak 16 besar hanya berbekalkan keunggulan agresivitas gol tandang setelah menghadapi wakil Serbia, Red Star Belgrade, di babak sebelumnya.

Sedangkan MU mencapai babak 16 besar dengan skor agregat cukup meyakinkan yakni 4-0 atas Real Sociedad, kendati di leg kedua mereka cuma main nirgol 0-0 di Old Trafford.

Leg pertama dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada 11 Maret, sebelum kemudian Milan berganti menjamu MU di Giuseppe Meazza sepekan berselang.

Sementara itu, Arsenal akan kembali bertemu dengan wakil Yunani, Olympiakos, yang setahun lalu menyingkirkan mereka di babak 32 besar.

Arsenal dijadwalkan bertandang ke Olympiakos terlebih dulu untuk leg pertama sebelum bergantian bertindak sebagai tuan rumah untuk leg kedua pada 18 Maret.

FK Molde, yang menjadi tim Norwegia pertama mencapai 16 besar kompetisi antarklub Eropa setelah Valerenga pada 1998/99, akan menghadapi wakil Spanyol, Granada, yang melakoni debutnya di Eropa musim ini.

Steven Gerrard akan berusaha membawa Rangers lebih jauh setelah dipertemukan dengan Slavia Praha, setelah musim lalu langkah mereka terhenti di babak 16 besar.

Berikut hasil lengkap undian babak 16 besar Liga Europa (tim disebut pertama akan main kandang leg pertama):

Ajax vs Young Boys

Dynamo Kiev vs Villarreal

AS Roma vs Shakhtar Donetsk

Olympiakos vs Arsenal

Dinamo Zagreb vs Tottenham Hotspur

Manchester United vs AC Milan

Slavia Praha vs Rangers

Granada vs Molde. (OL-8)