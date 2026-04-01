KPK Kembangkan Penyidikan Korupsi Kuota Haji, Klaster Baru Segera Diumumkan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) terus bergulir. Lembaga antirasuah tersebut kini mulai membidik klaster-klaster baru di luar empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Karena kalau kita kembali melihat ya, konstruksi perkaranya, ini masih akan terus berkembang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).
Penelusuran Peran Vital dan Aliran Dana
Meski belum merinci detail rencana pengembangan penyidikan, Budi mengungkapkan bahwa tim penyidik telah memetakan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal ini.
Fokus utama penyidik saat ini adalah mendalami peran pejabat, pihak swasta, hingga asosiasi travel haji. “Masih ada klaster-klaster lain yang akan didalami, akan ditelusuri oleh penyidik,” kata Budi.
Penyidik juga tengah melacak aliran dana untuk membedah bagaimana proses lobi-lobi pembagian kuota terjadi, baik sebelum maupun sesudah kebijakan diskresi dikeluarkan.
“Seperti apa peran-peran vital yang dilakukan dalam proses awal pra-diskresi pembagian kuota haji tambahan, ataupun pasca-diskresi,” ucap Budi.
Konstruksi Perkara dan Pelanggaran Aturan
Kasus ini berakar dari dugaan manipulasi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu kursi yang diberikan kepada Indonesia. Sesuai regulasi, kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan dengan proporsi:
Namun, dalam praktiknya, para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50. Ketimpangan ini diduga kuat menjadi celah terjadinya praktik transaksional.
Daftar Tersangka Saat Ini:
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka utama, yakni:
Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat teras Kemenag serta pihak swasta dari penyedia jasa travel, termasuk di antaranya Ustaz Khalid Basalamah yang dimintai keterangan sebagai saksi. (Can/P-2)
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama tersebut selama 40 hari ke depan.
KPK tahan Gus Alex terkait korupsi kuota haji. Meski membantah perintah Yaqut Cholil Qoumas, KPK sebut Gus Alex adalah representasi menteri dalam pengumpulan uang.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
