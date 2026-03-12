Roy Suryo Respons Resmon Sianipar Ajukan Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi : Kami tak Mundur

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar pada Polda Metro Jaya.
Roy Suryo mengaku tidak akan mundur dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu Jokowi meskipun sudah menjadi tersangka.
Ia pun tidak emosi atas sikap Resmon Sianipar yang mengajukan restorative justice. Menurutnya kecewa harus dihilangkan.
"Apakah ada perubahan sikap terhadap statemen yang sudah disampaikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar? Tidak, kami mengatakan kita tidak mundur 0,1 persen pun," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3).
"Kami tetap terus, kalau ada sahabat yang kemudian mungkin, ya, merasa kurang nyaman, silahkan saja," ujar Roy Suryo.
Ia juga mempersilahkan apabila ada pihak yang ingin mengulang soal penelitian kasus ijazah palsu Jokowi.
Polda Metro Jaya sejauh ini sudah menetapkan sejumlah tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.
Kuasa Hukum Roy Suryo dkk Refly Harun mengaku tidak mengetahui soal restorative justice yang diajukan oleh Rismon. Ia mengatakan menghormati keputusan tersebut sepanjang sesuai jalur hukum.
Ia mengaku belum bertemu Resmon Sianipar dan mengetahui alasan pengajuan restorative justice.
"Kami baru mengetahuinya melalui pemberitaan media. Kami menghormati langkah yang diambil prinsipal," kata Refly. (Ant/H-4)
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Simak kronologi lengkap Rismon Sianipar yang mengakui kekeliruan analisis ijazah Jokowi, meminta maaf, hingga mengajukan restorative justice di Maret 2026.
Rismon Sianipar ajukan restorative justice dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Simak pengertian, syarat, dan aturan terbaru RJ di tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved