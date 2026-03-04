Prabowo Undang Jokowi, SBY hingga JK, PSI: Cerminkan Kepemimpinan Inklusif

Presiden ketujuh Joko Widodo hadir untuk bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Pertemuan ini disambut positif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena merupakan momen penting dan bermanfaat bagi perjalanan bangsa ke depan

"Inisiatif menggelar silaturahmi ini mencerminkan sikap sedia mendengar, rasa hormat kepada para pendahulu, serta komitmen atas keberlanjutan pembangunan. Presiden Prabowo membuktikan kepemimpinannya bersifat rendah hati dan inklusif," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam pernyataan tertulis, Rabu (4/3).

Dari pertemuan tersebut, sambung Andy, pesan yang sampai di masyarakat adalah kepentingan nasional berada di atas segala perbedaan politik. Ia berharap kebersamaan para pemimpin bangsa ini terus terjaga meski di sana-sini wajar jika ada perbedaan pandangan.

"Semangat kebersamaan para pemimpin ini, kami yakin, mampu memperkokoh stabilitas, mempertebal kepercayaan publik, dan memastikan bahwa akan terus hadir kebijakan yang berpihak pada rakyat," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin. (Ant/I-1)