Kronologi Rismon Sianipar Minta Maaf & Ajukan Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
KASUS ijazah Jokowi mantan Presiden Joko Widodo yang melibatkan pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar berujung pengajuan restorative justice. Resmon Sianipar meminta maaf pada publik.
Perjalanan kasus ini bermula dari laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan pihak keluarga Jokowi. Berikut urutan peristiwa penting hingga terjadinya permintaan maaf:
Dalam pernyataannya, Rismon Sianipar menekankan bahwa sebagai seorang peneliti, ia harus tunduk pada kebenaran data terbaru. Ia menyebutkan bahwa temuan barunya justru berpotensi membatalkan argumen yang ia tulis dalam buku "Jokowi's White Paper". Pengakuan ini dipandang banyak pihak sebagai langkah taktis untuk menghindari ancaman hukuman penjara, terutama setelah rekan seperjuangannya seperti Eggi Sudjana lebih dulu mendapatkan SP3 melalui jalur serupa.
Hingga pertengahan Maret 2026, penyidik Polda Metro Jaya masih memproses permohonan RJ tersebut. Jika diterima, Rismon Sianipar diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kesepakatan damai dengan pihak korban.
|Aspek
|Keterangan
|Status Tersangka
|Masih melekat hingga proses RJ selesai
|Upaya Hukum
|Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
|Alasan Maaf
|Kekeliruan analisis variabel citra digital
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
