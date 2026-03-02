Istana Ajak Masyarakat Mendoakan Mendiang Try Sutrisno

Headline
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan terkait kabar berpulangnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Ia, atas nama Istana, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu tokoh nasional tersebut.
“Berkaitan dengan informasi berpulangnya Wakil Presiden ke-6 Bapak Try Sutrisno, tentunya kami merasakan duka cita yang sangat mendalam,” ujar Prasetyo melalui keterangannya, Senin (2/3).
Ia menegaskan, almarhum merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan diri dan mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara.
“Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang telah mengabdikan diri, mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara,” katanya.
Prasetyo mengajak masyarakat untuk turut mendoakan almarhum agar diampuni segala dosa dan kesalahannya serta diterima seluruh amal perbuatannya di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Marilah kita panjatkan doa supaya beliau diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal perbuatan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung wafatnya almarhum yang terjadi di bulan suci Ramadan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat bagi generasi penerus untuk meneladani darma bakti yang telah dicontohkan.
“Apalagi beliau dipanggil menghadap Allah SWT di bulan yang suci, di bulan Ramadan. Tentunya marilah kita generasi muda, generasi penerus untuk meneladani apa yang sudah beliau contohkan dalam memberikan darma bakti terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia, turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kepergian Try Sutrisno menjadi kehilangan bagi bangsa Indonesia.
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan. (E-3)
Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dikenal sebagai sosok pemimpin yang mampu merangkul berbagai kalangan.
Rencananya, jenazah Try akan dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) TMP Kalibata, Jakarta Selatan, siang ini.
