Pemerintah Sampaikan Bela Sungkawa atas Berpulangnya Try Sutrisno

Try Sutrisno(Metro TV News)

Kabar duka datang dari salah satu tokoh politik Indonesia. Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia meninggal dunia pada 2 Maret 2026 di RSPAD Gatot Subroto. Berita duka ini telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam informasi tersebut, jenazah try Sutrisno akan dimandikan di RSPAD dan akan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta, Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Try Sutrisno sempat mendapatkan penanganan di Ruang CICU akibat penurunan kondisi kesehatan. Almarhum sempat dirawat sejak 16 Februari lalu dan tiba-tiba mengalami penurunan kondisi dan nafsu makan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Baca juga : Istana Ajak Masyarakat Mendoakan Mendiang Try Sutrisno

Taufik Dwi Cahyono, anak mendiang Try Sutrisno, memberikan pernyataan bahwa sang ayah tidak mengalami penyakit yang serius.

Ucapan Bela Sungkawa

Pascakabar duka dikonfirmasi, beberapa akun pemerintah menyampaikan ucapan duka mendalam.

Baca juga : Kisah Inspiratif Try Sutrisno: Dari Penjual Koran hingga Wakil Presiden RI

Melalui unggahan akun media sosial, Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil presiden ke-6 RI.

“Dedikasi, jasa, dan pengabdian tulus beliau bagi bangsa dan negara akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” tulis Kementerian Sekretariat Negara RI.

Secara langsung, Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara juga mengungkapkan rasa duka cita sekaligus membenarkan kabar wafatnya try Sutrisno hari ini.

Akun resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) turut menyampaikan berita duka ini. Melalui unggahan tersebut, Kemenko PMK juga memberi konfirmasi bahwa Try Sutrisno meninggal pada Senin pagi pukul 06.58 WIB.

Try Sutrisno yang merupakan seorang purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat turut meninggalkan rasa duka bagi Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas).

Melalui akun resmi media sosial Lemhannas, Gubernur Lemhannas RI dan seluruh bagian dari Lemhannas berduka cita atas berpulangnya Try Sutrisno yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993-1998.