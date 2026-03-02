Fakta Try Sutrisno: Pernah Viral karena tidak Disalami Jokowi

Presiden ke-7 RI Jokowi bersalaman dengan Try Sutrisno.(Antara)

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Try Sutrisno sempat menjadi perbincangan di media sosial pada 2024. Wakil Presiden ke-6 RI itu viral setelah muncul video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyalaminya dalam peringatan HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, pihak Istana memberikan klarifikasi. Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah bersalaman dan menyapa Try Sutrisno beserta istrinya di ruang tunggu VVIP (holding room).

Yusuf menjelaskan bahwa karena interaksi tersebut sudah terjadi sebelumnya, pada momen yang terekam dalam video, Presiden hanya menyalami undangan lain yang belum sempat disapa. (E-3)