Fakta Try Sutrisno: Pernah Viral karena tidak Disalami Jokowi

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.
Try Sutrisno sempat menjadi perbincangan di media sosial pada 2024. Wakil Presiden ke-6 RI itu viral setelah muncul video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyalaminya dalam peringatan HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Menanggapi hal itu, pihak Istana memberikan klarifikasi. Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah bersalaman dan menyapa Try Sutrisno beserta istrinya di ruang tunggu VVIP (holding room).
Yusuf menjelaskan bahwa karena interaksi tersebut sudah terjadi sebelumnya, pada momen yang terekam dalam video, Presiden hanya menyalami undangan lain yang belum sempat disapa. (E-3)
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
Presiden Prabowo pimpin pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak penghormatan terakhir bagi sang Wapres ke-6 RI dan simbol kesetiaan prajurit.
Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) di usia 90 tahun.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Sutiyoso mengenang Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno sebagai sosok penjuru dan teladan bagi alumni Akademi Militer usai salat jenazah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
