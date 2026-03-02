Profil Lengkap Mendiang Try Sutrisno, Wakil Presiden dengan Latar Militer

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.
Selama hidupnya, Try Sutrisno dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang kemudian menempati posisi strategis dalam pemerintahan Orde Baru. Berikut profil lengkap Try Sutrisno.
Try Sutrisno berasal dari keluarga sederhana di Surabaya. Ayahnya bekerja sebagai sopir ambulans di dinas kesehatan kota. Pada masa revolusi, ia sempat menjadi kurir bagi pasukan Republik dan bahkan harus membantu ekonomi keluarga dengan berjualan rokok dan koran.
Ia menyelesaikan pendidikan militer di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1959. Ia telah terlibat dalam operasi militer sejak 1957 dalam penumpasan pemberontakan PRRI.
Karier Try Sutrisno berkembang pesat sejak 1970-an:
Sebagai Panglima ABRI, ia memimpin berbagai operasi keamanan nasional, termasuk penanganan konflik di Aceh dan Timor Timur.
Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 RI mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993-1998. Ia menjadi salah satu wakil presiden dengan latar belakang militer kuat, setelah sebelumnya menjabat sebagai Panglima ABRI.
Pada masa jabatannya, ia dikenal sebagai figur yang cukup populer di kalangan militer dan kelompok Islam moderat.
Try Sutrisno termasuk tokoh militer yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Ia berada di puncak struktur militer sebelum kemudian masuk ke lingkar inti pemerintahan sebagai wakil presiden. Dalam sejarah politik Indonesia, ia menjadi contoh figur militer yang bertransformasi menjadi aktor politik nasional. (E-3)
WAKIL Presiden Ke 6 Republik Indonesia Try Sutrisno meraih 19 tanda kehormatan sepanjang hidupnya. Penghargaan itu diraih atas dedikasi serta pengabdiannya pada bangsa dan negara.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
Presiden Prabowo pimpin pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak penghormatan terakhir bagi sang Wapres ke-6 RI dan simbol kesetiaan prajurit.
Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) di usia 90 tahun.
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia di usia 90 tahun. Mensesneg sebut almarhum teladan bangsa dalam menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Sutiyoso mengenang Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno sebagai sosok penjuru dan teladan bagi alumni Akademi Militer usai salat jenazah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara pemakaman militer Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno di TMP Kalibata. Simak profil dan jasa almarhum.
Try Sutrisno dikenal sebagai sosok yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam meraih cita-cita, meski berasal dari latar belakang sederhana.
