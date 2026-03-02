Profil Lengkap Mendiang Try Sutrisno, Wakil Presiden dengan Latar Militer

Try Sutrisno(Antara)

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3). Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Selama hidupnya, Try Sutrisno dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang kemudian menempati posisi strategis dalam pemerintahan Orde Baru. Berikut profil lengkap Try Sutrisno.

Jabatan Tinggi Try Sutrisno

Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia (1993–1998)

Panglima ABRI (1988–1993)

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1986–1988)

Latar Belakang Kehidupan

Try Sutrisno berasal dari keluarga sederhana di Surabaya. Ayahnya bekerja sebagai sopir ambulans di dinas kesehatan kota. Pada masa revolusi, ia sempat menjadi kurir bagi pasukan Republik dan bahkan harus membantu ekonomi keluarga dengan berjualan rokok dan koran.

Baca juga : Try Sutrisno meninggal Dunia karena Masalah Kesehatan

Ia menyelesaikan pendidikan militer di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) pada 1959. Ia telah terlibat dalam operasi militer sejak 1957 dalam penumpasan pemberontakan PRRI.

Karier Militer

Karier Try Sutrisno berkembang pesat sejak 1970-an:

1974: Menjadi ajudan Presiden Soeharto

1979: Panglima Kodam IV/Sriwijaya

1982: Panglima Kodam V/Jaya

1985: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat

1986-1988: Kepala Staf TNI AD

1988-1993: Panglima ABRI

Sebagai Panglima ABRI, ia memimpin berbagai operasi keamanan nasional, termasuk penanganan konflik di Aceh dan Timor Timur.

Baca juga : Wapres ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia

Wakil Presiden Republik Indonesia

Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 RI mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993-1998. Ia menjadi salah satu wakil presiden dengan latar belakang militer kuat, setelah sebelumnya menjabat sebagai Panglima ABRI.

Pada masa jabatannya, ia dikenal sebagai figur yang cukup populer di kalangan militer dan kelompok Islam moderat.

Karier Setelah Wakil Presiden

Pasca lengsernya Soeharto pada 1998:

Menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) hingga 2003

Aktif dalam berbagai forum politik dan kebangsaan

Pernah terlibat dalam Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu bersama sejumlah tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri pada 2005

Peran dan Signifikansi

Try Sutrisno termasuk tokoh militer yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Ia berada di puncak struktur militer sebelum kemudian masuk ke lingkar inti pemerintahan sebagai wakil presiden. Dalam sejarah politik Indonesia, ia menjadi contoh figur militer yang bertransformasi menjadi aktor politik nasional. (E-3)