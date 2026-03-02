Try Sutrisno meninggal Dunia karena Masalah Kesehatan

Try Sutrisno(MI)

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun 3 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Almarhum mengembuskan napas terakhir di Ruang CICU Kamar 207 Lantai 2 pada pukul 06.58 WIB, setelah sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Sekitar pukul 05.33 WIB, pihak keluarga menerima informasi dari perawat CICU bahwa kondisi kesehatan Try Sutrisno mengalami penurunan. Tim medis kemudian melakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

Meski telah dilakukan tindakan medis, Try Sutrisno akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.58 WIB.

Menurut rencana, jenazah akan dimandikan di rumah duka RSPAD dan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, untuk disemayamkan.

Rencana pelaksanaan salat jenazah serta prosesi pemakaman masih menunggu keputusan dari pihak keluarga. (E-3)