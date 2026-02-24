BNN Ungkap 3 Jaringan Internasional yang Mengincar Pasar Narkotika Indonesia.(Freepik)

BADAN Narkotika Nasional (BNN) RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia. Para bandar internasional kini tengah mencari alternatif rute penyelundupan yang dianggap paling aman dan ekonomis untuk menembus pasar Tanah Air.

Kepala BNN RIcKomjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan Indonesia kini menjadi sasaran tiga jaringan besar dunia, yakni Golden Triangle, Golden Crescent, dan Golden Peacock.

"Situasi konflik di Meksiko sedikit banyak berpengaruh terhadap rantai pasok ke Indonesia. Para bandar tetap akan mencari alternatif yang paling ekonomis dan aman untuk menyuplai narkotika menuju pasar Indonesia," ujar Suyudi ketika dihubungi, Selasa (24/2).

Suyudi mengatakanKartel Sinaloa dari Meksiko telah menjadi ancaman nyata. Jaringan ini dikenal memasok narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS), bahan baku metamfetamin (sabu), hingga fentanil.

Sebagai bukti nyata, pada tahun 2024, BNN berhasil membongkar 27 jaringan narkoba internasional. Salah satu yang paling menonjol adalah penangkapan Gregor Haas, yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan Kartel Sinaloa.

"Jaringan Golden Peacock yang mencakup Amerika Selatan, khususnya Brasil dan Meksiko, sering kali melibatkan kokain dan sabu dengan rute internasional yang sangat kompleks," tambah Suyudi.

Dalam operasinya, kartel Meksiko tidak bekerja sendiri di lapangan, melainkan berkolaborasi dengan sindikat lokal. Jalur laut menjadi pilihan utama mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak celah gelap di perbatasan maritim.

Adapun modus operandi yang digunakan semakin canggih dan beragam, antara lain, penyamaran produk dengan menyembunyikan narkoba dalam kemasan produk legal seperti teh Cina hingga popok bayi, memanfaatkan pelabuhan tidak resmi dan adanya potensi penggunaan kapal selam oleh kartel Amerika Selatan, hingga penyelundupan melalui bandara internasional dengan metode penyamaran yang sulit dideteksi secara kasatmata.

Suyudi menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan di titik-titik rawan, terutama pelabuhan dan wilayah perairan. Kerja sama intelijen internasional terus diperkuat untuk memutus mata rantai pasokan dari Golden Triangle (Asia Tenggara), Golden Crescent (Asia Tengah), maupun Golden Peacock (Amerika).

"Kami aktif membongkar sindikat-sindikat ini. Fokus kami adalah menutup celah masuknya narkotika ke Indonesia, terutama yang berasal dari jaringan global yang memanfaatkan ketidakstabilan di wilayah produsen," pungkasnya.