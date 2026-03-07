Laboratorium Pabrik Narkoba Milik Wanita Rusia Digrebek BNN, Narkoba Jenis Mephedrone 7,3 Kilogram Diamankan

Ilustrasi(MI/ARNOLDUS DHAE)

TIM gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Polda Bali dan Bea Cukai berhasil bongkar laboratorium dan pabrik narkoba jenis mephedron di Villa De Bale Mercapada, Jalan Padat Karya Gang Bunga Padi, Banjar Banda, Jumat dinihari (6/3/2026) sekitar pukul 01.00 WITA.

Ada pun pabrik dan laboratorium Narkoba jenis Mephedrone ini dimiliki dan dikerjakan oleh seorang warga negara Rusia berinisial N (29), dan dibantu temannya berinisial ST (36). Petugas berhasil mengamankan narkoba jenis Mephedrone sebanyak 7,3 kilogram beserta seluruh bahan baku dan bahan setengah jadi yang siap diedarkan.

Plt Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan, produser dan riset dilakukan sendiri oleh N. Wanita berusia 29 tahun ini merupakan sarjana biologi di Rusia. N baru masuk ke Bali pada awal Januari 2026 dan vila tempat produksi dipesan secara online. Vila yang dikelilingi lahan sawah ini merupakan tempat yang cukup sepi dan aman. Namun N sendiri tidak menginap di vila tersebut melainkan menyewa sebuah vila di daerah Sukawati, Gianyar Bali. Selama proses pengerjaan produksi Mephedrone, N dibantu oleh seorang pria asal Rusia juga berinisial ST. ST adalah mantan tentara di negaranya.

"Keduanya menyewa sebuah vila hanya untuk riset dan produksi. Dari pantauan petugas, keduanya baru memasuki vila sekitar 22.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA dan setelah itu kembali ke vila lainnya di daerah Sukawati, Gianyar Bali untuk menginap seperti biasa," ujarnya.

Artinya, pengerjaan hingga barang jadi hanya dilakukan pada malam hari. Tujuannya, agar tidak terpantau warga atau petugas saat memproduksi. Saat ditangkap, keduanya tidak melakukan perlawanan apa pun.

Penggerebekan berlangsung dengan pengamanan ketat melibatkan pihak Desa Saba serta Kepala Lingkungan Banjar Banda, I Kadek Dodet. Dari hasil penggeledahan di dalam vila, petugas menemukan berbagai bahan kimia dan peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkoba jenis mephedron. Banyak cairan kimia dan alkohol disimpan dalam sejumlah jerigen di kamar pelaku. "Ya, Natalia diamankan tanpa perlawanan," bebernya.

Berdasarkan pemeriksaan awal tim Laboratorium Polda Bali, cairan tersebut diduga merupakan cannabinoid sintetis. Barang bukti diduga digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkotika jenis mephedrone. Petugas juga menemukan berbagai bahan kimia lain seperti methanol, ethyl acetate, methylamine, hydrobromic acid hingga citric acid.

Selain bahan kimia, ditemukan pula peralatan laboratorium seperti erlenmeyer, timbangan digital, syringe, filter, masker respirator hingga alat pengering. Vila tersebut difungsikan sebagai laboratorium clandestine atau laboratorium rahasia untuk memproduksi narkotika sintetis karena lokasinya yang sangat sepi dan jauh dari keramaian masyarakat umum.

Saat ini wanita Rusia tersebut dan ST masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan. Aparat juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi di salah satu villa di kawasan Jalan Wisata, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan, Tim Laboratorium Forensik Polda Bali telah mengambil sampel untuk diuji secara ilmiah guna memastikan kandungan zat kimia yang ditemukan di lokasi.

Ia menjelaskan, Mephedrone di Indonesia memang jenis narkoba yang jarang diketahui. Namun UU Nomor 35 Tahun 2009, Mephedrone adalah hasil fermentasi yang dikelompokkan narkotika golongan 1 sehingga dilarang di Indonesia. Ada pun hasil final produksi mephedrone itu bisa berupa kapsul, tablet, bubuk atau serbuk dan pemakaiannya bisa diminum atau dihirup asapnya.

Efek Mephedrone antara lain bisa memengaruhi otak dengan meningkatkan pelepasan neurotransmiter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin, sehingga menghasilkan efek mirip campuran stimulan dan empatiogen. Efek dapat muncul dalam 15–45 menit tergantung cara penggunaan seperti ditelan, dihirup, diminum dan sebagainya. Secara psikologis efek mephedrone bisa dilihat seperti rasa senang yang tinggi, rasa percaya diri yang tinggi, merasa dekat dengan orang lain yang tinggi, libido meningkat namun nafsu makan menurun dan susah tidur.

Ada pun bahan baku pembuatan Mephedrone sebagian dibeli dari luar negeri. Ini jadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan awal pabrik narkoba jenis mephedrone di Gianyar Bali. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Bali, NTB, NTT Iyan Rubyanto saat hadir dalam gelar perkara penggrebekan di Bali.

"Berawal dari pengiriman paket-paket mencurigakan dari Tiongkok yang ditujukan ke Kantor Pos di Gianyar, Bali, pada Januari dengan menggunakan data palsu, petugas melakukan penyelidikan mendalam hingga dilakukan penggrebekan tersebut.

"Jadi dalam kasus ini sebagian barang dibeli dari luar negeri dan tidak lazim ditemui di Indonesia. Sebagian bahan kimia lainnya dibeli dalam negeri," ujarnya. (H-2)