Mengenal Modus Penyelundupan Maritim via Kapal Tanker Sea Dragon Tarawa

Dalam catatan sejarah maritim dan penegakan hukum di Indonesia, nama Sea Dragon Tarawa (atau MT Sea Dragon Tarawa) akan selalu diingat bukan karena prestasi komersialnya, melainkan karena keterlibatannya dalam skandal penyelundupan narkotika paling masif yang pernah terungkap. Kapal ini menjadi bukti nyata betapa canggihnya jaringan kartel internasional dalam memanfaatkan jalur laut nusantara.
Keberhasilan penangkapan Sea Dragon Tarawa pada Mei 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, di bawah kepemimpinan Komjen Marthinus Hukom, mengungkapkan bahwa operasi ini merupakan hasil dari joint analysis yang mendalam selama lima bulan. Petugas gabungan dari BNN, Bea Cukai, TNI AL, dan Polri terus memantau pergerakan kapal yang mencurigakan ini sejak berangkat dari wilayah perairan Andaman-Nicobar.
Kapal ini diketahui melintasi rute Out Port Limited (OPL) untuk menghindari pemeriksaan ketat di pelabuhan resmi sebelum akhirnya dihentikan di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Salah satu hal yang membuat kasus Sea Dragon Tarawa begitu menonjol adalah metode penyembunyiannya. Para penyelundup tidak sekadar menaruh barang di atas dek, melainkan melakukan modifikasi struktural pada kapal. Berikut adalah detail temuan petugas:
|Komponen
|Detail Informasi
|Jenis Kapal
|Motor Tanker (MT) / Kapal Tanker Asing
|Barang Bukti
|2 Ton Sabu (Methamphetamine)
|Lokasi Sembunyi
|Kompartemen rahasia di dalam tangki pendingin (coolant tank)
|Kemasan
|2.000 bungkus teh Tiongkok yang disimpan dalam 67 dus cokelat
Narkoba yang dibawa oleh Sea Dragon Tarawa diduga kuat berasal dari wilayah Golden Triangle (Segitiga Emas) yang meliputi pedalaman Myanmar, Thailand, dan Laos. Jaringan ini dikenal sebagai produsen narkotika terbesar di dunia. Penyelidikan lebih lanjut juga mengaitkan kapal ini dengan sindikat yang dikendalikan oleh figur-figur internasional, termasuk dugaan keterlibatan otak penyelundupan yang berada di luar negeri.
Penangkapan Sea Dragon Tarawa mengungkap celah keamanan di wilayah perairan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia, Selat Malaka menjadi "pedang bermata dua". Di satu sisi menjadi urat nadi ekonomi, di sisi lain menjadi jalur "jalan tikus" bagi kapal-kapal seperti Sea Dragon untuk melakukan transaksi ship-to-ship di tengah laut.
Berapa nilai dari 2 ton sabu tersebut?
Estimasi nilai pasar dari barang bukti tersebut mencapai triliunan rupiah, yang jika beredar, berpotensi merusak jutaan generasi muda Indonesia.
Siapa saja yang ditangkap dalam kapal tersebut?
Terdapat 6 ABK yang diamankan, terdiri dari 4 WNI dan 2 WNA asal Thailand. Mereka menghadapi ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati sesuai UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.
Kapal Sea Dragon Tarawa kini menjadi simbol kemenangan besar aparat penegak hukum Indonesia dalam perang melawan narkoba. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan pengamanan maritim di masa depan akan semakin kompleks seiring dengan canggihnya teknologi dan modus yang digunakan oleh sindikat internasional.
