Bukber di NasDem, Anies Baswedan Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan.(MI/Rahmatul Fajri)

GUBERNUR DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama yang digelar di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Anies yang tiba dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam menyatakan kegembiraannya dapat kembali berkunjung ke markas partai yang mengusungnya pada Pilpres 2029 tersebut. Baginya, momen ini adalah kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan.

"Kita selalu senang sekali setiap kali ada kesempatan silaturahmi. DPP NasDem adalah tempat silaturahmi dan buka puasa bersama. Seperti tadi pesannya, ini adalah kesempatan untuk bersilaturahmi, kita buka puasa sama-sama, dan mendapatkan doa berkah," ujar Anies.

Selain itu, Anies juga sempat terlihat berjalan berdampingan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), saat hendak menunaikan ibadah salat magrib. Namun, saat ditanya mengenai isi pembicaraan di antara keduanya, Anies menjawab dengan nada santai.

"Ya, ngobrol kita mau salat gitu aja, santai saja," imbuhnya sambil tersenyum. (Z-10)