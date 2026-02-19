Bukber di NasDem, Anies Baswedan Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Headline
GUBERNUR DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama yang digelar di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).
Anies yang tiba dengan mengenakan baju koko putih dan peci hitam menyatakan kegembiraannya dapat kembali berkunjung ke markas partai yang mengusungnya pada Pilpres 2029 tersebut. Baginya, momen ini adalah kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan.
"Kita selalu senang sekali setiap kali ada kesempatan silaturahmi. DPP NasDem adalah tempat silaturahmi dan buka puasa bersama. Seperti tadi pesannya, ini adalah kesempatan untuk bersilaturahmi, kita buka puasa sama-sama, dan mendapatkan doa berkah," ujar Anies.
Selain itu, Anies juga sempat terlihat berjalan berdampingan dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), saat hendak menunaikan ibadah salat magrib. Namun, saat ditanya mengenai isi pembicaraan di antara keduanya, Anies menjawab dengan nada santai.
"Ya, ngobrol kita mau salat gitu aja, santai saja," imbuhnya sambil tersenyum. (Z-10)
KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama ormas Islam dan pimpinan ponpes di Istana hari ini (5/3).
LIONS Nusantara Group, grup bisnis teknologi di bidang Internet dan Financial, mengadakan acara buka puasa bersama di Delicae, Senayan City, Jakarta, pada Rabu (4/3).
Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil XI dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta rombongan melakukan Safari Ramadan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
MANTAN Ketua Partai NasDem Sulawesi Selatan, Rusdi Masse (RMS) resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (29/1).
