Ini Kata FX Rudy Setelah Ditunjuk Jadi Plt Ketua PDIP Jawa Tengah Gantikan Bambang Pacul

KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang mendapatkan penugasan baru sebagai pengurus tingkat pusat hasil kongres Bali.
Keputusan strategi itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor: 02/KPTS/DPP/VIII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 15 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Rudy yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solo, membenarkan penunjukkan sebagai Plt Ketua PDIP Jawa Tengah, meski hingga Rabu malam (20/8) mengaku belum menerima surat keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sebagai kader partai, saya selalu siap,” ujar Rudyatmo ketika dikonfirmasi Rabu malam.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan kesiapannya menjalankan amanah partai, termasuk menggantikan Bambang Wuryanto yang kini menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif DPP PDIP periode 2025–2030.
Ia juga menyampaikan segera akan berkoordinasi dengan DPP PDIP dan Bambang Wuryanto untuk membahas teknis penugasan serta proses serah terima jabatan.
Ia menegaskan tidak akan melakukan perombakan dalam struktur kepengurusan DPD PDIP Jawa Tengah yang sudah ada.
“Semua tetap seperti semula, hanya Ketua DPD saja yang di-Plt-kan. Kebetulan Mas Bambang terpilih lagi sebagai salah satu Ketua DPP, mungkin DPP punya pertimbangan tersendiri sebagai persiapan Konferda,” lugas Rudy. ( WJ/P-4)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politikus PDIP senior Solo, FX Hadi Rudyatmo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PDIP Jawa Tengah menggantikan Bambang Wuryanto.
